NFL／名人堂傳奇迪特卡86歲逝世 家人、球隊同悼念
NFL芝加哥熊隊傳奇球員兼教練迪特卡9日去世，享壽86歲；他曾以球員和教練身分帶領球隊奪冠，家人與熊隊皆表達深切哀悼。
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NFL芝加哥熊隊傳奇球員兼教練迪特卡9日去世，享壽86歲；他曾以球員和教練身分帶領球隊奪冠，家人與熊隊皆表達深切哀悼。
職業美式足球聯盟NFL芝加哥熊隊（Chicago Bears）傳奇教練迪特卡（Mike Ditka）9日去世，享壽86歲。
中央社引述法新社報導，迪特卡是1961年NFL選秀大會上第五順位新秀，在1961年至1972年間擔任近端鋒（tight end），幫助熊隊奪得1963年的NFL總冠軍。
身為教練，迪特卡帶領熊隊贏得1986年的超級盃，當時球隊以46：10大勝新英格蘭愛國者隊（New England Patriots），終結熊隊及芝加哥長達23年的冠軍荒。
迪特卡家人發布聲明表示：「我們懷著無比悲痛的心情宣布，我們摯愛的丈夫、父親、祖父和朋友－麥克迪特卡去世了。」
「世人眼中的麥克是入選名人堂的美式足球員、傳奇教練、帶領芝加哥熊隊奪得第20屆超級盃冠軍的領袖，但在我們心中，他是家庭的核心，我們會無比懷念麥克，永遠銘記他。」
熊隊於聲明中表示：「無論是作為球員、教練，還是以熊隊為榮的標誌性人物與形象大使，麥克對芝加哥熊隊的影響皆深遠無比。」
根據報導，NFL芝加哥熊隊傳奇教練迪特卡於9日去世，享壽86歲。消息公布後，家人與球隊都發表聲明悼念這位名人堂人物。 迪特卡1961年起效力熊隊，擔任近端鋒直到1972年，並幫助球隊贏得1963年的NFL總冠軍，奠定他在芝加哥熊隊歷史中的重要地位。 作為教練，迪特卡帶領熊隊在1986年超級盃以46：10擊敗新英格蘭愛國者隊，不僅奪冠，也終結了球隊與芝加哥長達23年的冠軍荒。
精華 FAQ
根據報導，NFL芝加哥熊隊傳奇教練迪特卡於9日去世，享壽86歲。消息公布後，家人與球隊都發表聲明悼念這位名人堂人物。
迪特卡1961年起效力熊隊，擔任近端鋒直到1972年，並幫助球隊贏得1963年的NFL總冠軍，奠定他在芝加哥熊隊歷史中的重要地位。
作為教練，迪特卡帶領熊隊在1986年超級盃以46：10擊敗新英格蘭愛國者隊，不僅奪冠，也終結了球隊與芝加哥長達23年的冠軍荒。
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