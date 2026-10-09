NFL／名人堂傳奇迪特卡86歲逝世 家人、球隊同悼念

NFL芝加哥熊隊熊隊（Chicago Bears）傳奇人物迪特卡（Mike Ditka）逝世，享壽86歲。 （美聯社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： NFL芝加哥熊隊傳奇球員兼教練迪特卡9日去世，享壽86歲；他曾以球員和教練身分帶領球隊奪冠，家人與熊隊皆表達深切哀悼。

職業美式足球聯盟NFL芝加哥熊隊（Chicago Bears）傳奇教練迪特卡（Mike Ditka）9日去世，享壽86歲。

中央社引述法新社報導，迪特卡是1961年NFL選秀大會上第五順位新秀，在1961年至1972年間擔任近端鋒（tight end），幫助熊隊奪得1963年的NFL總冠軍。

身為教練，迪特卡帶領熊隊贏得1986年的超級盃，當時球隊以46：10大勝新英格蘭愛國者隊（New England Patriots），終結熊隊及芝加哥長達23年的冠軍荒。

迪特卡家人發布聲明表示：「我們懷著無比悲痛的心情宣布，我們摯愛的丈夫、父親、祖父和朋友－麥克迪特卡去世了。」

「世人眼中的麥克是入選名人堂的美式足球員、傳奇教練、帶領芝加哥熊隊奪得第20屆超級盃冠軍的領袖，但在我們心中，他是家庭的核心，我們會無比懷念麥克，永遠銘記他。」

熊隊於聲明中表示：「無論是作為球員、教練，還是以熊隊為榮的標誌性人物與形象大使，麥克對芝加哥熊隊的影響皆深遠無比。」

迪特卡帶領熊隊贏得1986年的超級盃，圖為迪特卡被球員抬起慶祝。 （美聯社資料照片）