亞運／李洋返台化身「人形立牌」 曾雅妮暖心喊話：全力支持

「微笑球后」曾雅妮（左）與李洋在機場相遇。（讀者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 李洋結束名古屋亞運行程返台，與多支代表隊同機並在機場成為合照焦點，曾雅妮也暖心送上支持，期盼未來共同推動台灣體育。

名古屋亞運4日晚間正式閉幕，其中運動部部長李洋在結束行程後4日先行搭機返台，而他也在機場與與剛結束賽程的拳擊隊、高爾夫隊及後勤醫療團隊同班機返國，李洋一現身機場候機室，隨即化身「人形立牌」，吸引包含亞運拳擊金牌好手林郁婷在內的大批選手與隊員排隊合照，現場氣氛相當熱絡。

這次在高爾夫球女團奪下銅牌的「微笑球后」曾雅妮，也特地前來向李洋握手致意。曾雅妮坦言運動部部長這份重任相當不易，並當場送上暖心鼓勵，「希望你為國家做更多事，只要你願意做且做得好，我們所有選手一定會全力支持你。」

面對前輩的感性挺身，李洋表示會全力以赴，先把眼前的本分做好。談及未來是否會頻繁隨隊遠征奧運等國際大賽，他笑稱，「過去運動員生涯長時間都在國外跑，但該做的事我一定會做到位。」

兩人隨後也聊起台灣體育環境的推動，曾雅妮直言單打獨鬥能力有限，盼能結合資源共同擴大影響力，李洋對此也熱情回應，期待未來能有更多合作機會。此外，曾雅妮更向李洋吐露心聲，坦言自己仍難捨球場，「現在還可以打，就是……還想再打打看。」為未來的選手生涯留下一抹期待。