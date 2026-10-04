我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州女死囚昏迷「可能無法復原」 律師要求：改終身監禁

杜拜航空副駕駛 稱原計畫駕機撞以機場航站

亞運／李洋返台化身「人形立牌」 曾雅妮暖心喊話：全力支持

特派記者劉肇育／名古屋即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「微笑球后」曾雅妮（左）與李洋在機場相遇。（讀者提供）
「微笑球后」曾雅妮（左）與李洋在機場相遇。（讀者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

李洋結束名古屋亞運行程返台，與多支代表隊同機並在機場成為合照焦點，曾雅妮也暖心送上支持，期盼未來共同推動台灣體育。

名古屋亞運4日晚間正式閉幕，其中運動部部長李洋在結束行程後4日先行搭機返台，而他也在機場與與剛結束賽程的拳擊隊、高爾夫隊及後勤醫療團隊同班機返國，李洋一現身機場候機室，隨即化身「人形立牌」，吸引包含亞運拳擊金牌好手林郁婷在內的大批選手與隊員排隊合照，現場氣氛相當熱絡。

這次在高爾夫球女團奪下銅牌的「微笑球后」曾雅妮，也特地前來向李洋握手致意。曾雅妮坦言運動部部長這份重任相當不易，並當場送上暖心鼓勵，「希望你為國家做更多事，只要你願意做且做得好，我們所有選手一定會全力支持你。」

面對前輩的感性挺身，李洋表示會全力以赴，先把眼前的本分做好。談及未來是否會頻繁隨隊遠征奧運等國際大賽，他笑稱，「過去運動員生涯長時間都在國外跑，但該做的事我一定會做到位。」

兩人隨後也聊起台灣體育環境的推動，曾雅妮直言單打獨鬥能力有限，盼能結合資源共同擴大影響力，李洋對此也熱情回應，期待未來能有更多合作機會。此外，曾雅妮更向李洋吐露心聲，坦言自己仍難捨球場，「現在還可以打，就是……還想再打打看。」為未來的選手生涯留下一抹期待。

精華 FAQ

  • 李洋在亞運閉幕後先行返台，途中與剛結束賽程的拳擊隊、高爾夫隊，以及後勤和醫療團隊搭乘同一班機回國。

  • 因為他一現身機場候機室，就立刻成為眾人拍照焦點，許多選手和隊員紛紛排隊合照，連林郁婷也在場，現場氣氛非常熱絡。

  • 曾雅妮認為運動部部長責任重大，鼓勵李洋只要願意做、且把事情做好，選手們一定全力支持，也期待未來能合作擴大台灣體育影響力。

世界盃

上一則

MLB／洋基重砲賈吉仍需恢復 光芒系列賽不會登場

延伸閱讀

亞運高爾夫／曾雅妮相隔20年再助女團摘銅 曾擔心成為「老鼠屎」

亞運高爾夫／曾雅妮相隔20年再助女團摘銅 曾擔心成為「老鼠屎」
亞運網球／要和謝淑薇握手卻沒握到 詹皓晴還向李洋求援

亞運網球／要和謝淑薇握手卻沒握到 詹皓晴還向李洋求援
亞運／台後勤獲好評但戰績過渡 名古屋將成檢討起點

亞運／台後勤獲好評但戰績過渡 名古屋將成檢討起點
亞運／參加開村儀式被阻擋 李洋：將全程參與開幕式、維持對等尊嚴

亞運／參加開村儀式被阻擋 李洋：將全程參與開幕式、維持對等尊嚴

熱門新聞

當地時間9月29日，在愛知·名古屋亞運會田徑項目混合4X100米接力決賽中，中國隊獲得冠軍。中國選手陳妤頡在頒獎儀式後慶祝自己在本屆亞運會上斬獲三枚金牌。（新華社）

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

2026-09-29 14:17
當地時間9月28日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目男子單打決賽中，中國選手王楚欽獲得亞軍。（新華社）

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

2026-09-28 12:23
哈蘭德在今年世界盃足球賽成為挪威英雄。（路透）

哈蘭德提告挪威航空：未授權形象替客機「P圖金髮馬尾」

2026-10-03 00:18
張本智和（左）/筱冢大登在比賽中。 （中新社）

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

2026-09-27 12:13
中國選手吳豔妮在愛知·名古屋亞運會田徑女子100米欄決賽中，為中國隊摘得銅牌。（新華社）

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

2026-09-27 12:00
吉賽兒邦臣與湯姆布雷迪曾是人人稱羨的一對。（美聯社）

NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆

2026-09-26 23:20

超人氣

更多 >
陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩
華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開
黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴
富豪爸黃馨祥的洛時刊登這廣告 女兒不幹了公開炮轟

富豪爸黃馨祥的洛時刊登這廣告 女兒不幹了公開炮轟
怕ICE抓捕遣返 華人存款全轉中國 有人狂刷信用卡套現

怕ICE抓捕遣返 華人存款全轉中國 有人狂刷信用卡套現