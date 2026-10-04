圖輯／名古屋亞運結束 下屆主辦國卡達騎馬迎旗 中華隊王婕菱甜美掌旗
名古屋亞運閉幕，中華隊由首次參賽的17歲王婕菱掌旗，代表團最終收下5金17銀33銅、排名第15，國光獎章初估總額也明顯少於上屆。
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名古屋亞運閉幕，中華隊由首次參賽的17歲王婕菱掌旗，代表團最終收下5金17銀33銅、排名第15，國光獎章初估總額也明顯少於上屆。
2026年名古屋亞運自9月19日開幕，16天的賽事今天正式畫下句點，日本時間晚間6點於瑞穗公園陸上競技場進行閉幕典禮，台灣由初次參賽的17歲「跆拳道甜心」王婕菱擔綱掌旗官，柔術、跆拳道代表隊與團本部一同出席。
中華代表團華代表團總共進帳5金、17銀、33銅，位居第15名，是繼1990年北京亞運0金後，金牌數最少的一屆亞運；至於過去經常討論國光獎章獎金發放，根據初估結果，金牌300萬元（台幣，下同，約9.4萬美元）、亞軍150萬、季軍90萬元，合計為1億8915萬元，包括金牌7人次(田徑傅兆玄、游泳王冠閎加碼150萬)、亞軍34人次（田徑接力4人加碼各75萬）、季軍123人次(田徑400欄林仲威加碼45萬)，本屆獎金與上屆2億8500萬遠遠不及。
台灣代表團由初次參賽的17歲「跆拳道甜心」王婕菱擔綱掌旗官，並與柔術、跆拳道代表隊及團本部一同出席閉幕典禮。 中華代表團本屆共拿下5金、17銀、33銅，總排名第15名。這也是繼1990年北京亞運0金後，金牌數最少的一屆亞運。 依初估結果，金牌300萬元、銀牌150萬元、銅牌90萬元，合計約1億8915萬元；相較上屆2億8500萬元，這次獎金明顯較少。
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台灣代表團由初次參賽的17歲「跆拳道甜心」王婕菱擔綱掌旗官，並與柔術、跆拳道代表隊及團本部一同出席閉幕典禮。
中華代表團本屆共拿下5金、17銀、33銅，總排名第15名。這也是繼1990年北京亞運0金後，金牌數最少的一屆亞運。
依初估結果，金牌300萬元、銀牌150萬元、銅牌90萬元，合計約1億8915萬元；相較上屆2億8500萬元，這次獎金明顯較少。
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