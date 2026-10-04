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名古屋亞運正式閉幕 交棒下屆主辦城市多哈 「2030見」

特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
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下屆亞運主辦城市卡達多哈交接表演。（特派記者陳正興／名古屋攝影）
下屆亞運主辦城市卡達多哈交接表演。（特派記者陳正興／名古屋攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

名古屋亞運閉幕典禮將聖火與會旗交給卡達多哈，交接表演重現多哈元素，並以「2030多哈亞運」和「see you in 2030」宣示下一屆賽會。

名古屋亞運4日晚間進行閉幕典禮，正式將聖火火炬交給下一屆舉辦城市卡達多哈，將是多哈2006年再次舉辦亞運，4日主辦方在交接影片最後也打上「see you in 2030」。

名古屋亞運落幕，閉幕典禮上的交接儀式，將第一屆大會聖火、第一屆OCA會旗、現行OCA會旗的交接給下一屆主辦城市多哈的代表。

卡達多哈的交接表演，由2020東京奧運跳高金牌名將巴西姆（Mutaz Essa Barshim）以及馬術選手庫瓦里（Jassim Al Kuwari）參與在跨時空的表演中，呼應2006多哈亞運開幕式的馬匹與騎手，結合表演、影像及特效，以「會旗」為主角，敘述一段自名古屋一路向西返回多哈的奇幻旅程。

名古屋亞運聖火熄滅後，迎接第21屆亞運會，先前曾傳出，亞奧會計畫未來將亞運改在奧運前一年舉辦，如此一來，下屆亞運可能從2030年延後至2031年，但4日在交接儀式上，出現的都是「2030多哈亞運」宣傳字樣，主辦方也在影片尾聲打上「see you in 2030」。

下屆亞運主辦城市卡達多哈交接表演。（特派記者陳正興／名古屋攝影）
下屆亞運主辦城市卡達多哈交接表演。（特派記者陳正興／名古屋攝影）

名古屋亞運閉幕，交棒給下屆主辦城市卡達多哈。（特派記者陳正興／名古屋攝影）
名古屋亞運閉幕，交棒給下屆主辦城市卡達多哈。（特派記者陳正興／名古屋攝影）

精華 FAQ

  • 名古屋亞運4日晚間閉幕後，主辦方將聖火火炬正式交給下一屆主辦城市卡達多哈，象徵亞運賽會接力進入下一站。

  • 典禮中除了第一屆大會聖火外，也交接了第一屆OCA會旗與現行OCA會旗，透過象徵物傳承，完成主辦權轉移。

  • 先前曾傳出亞奧會可能把亞運改到奧運前一年舉辦，讓下屆賽事可能延至2031年；但閉幕交接現場仍以2030多哈亞運宣傳，並在影片尾聲寫下「see you in 2030」。

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