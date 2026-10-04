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亞運男足／南韓摘金「國旗升旗卡住」日本主辦方遭噓聲

中央社／豐田市4日綜合外電報導
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南韓隊自拍慶祝奪下亞運足球金牌。（路透）
南韓隊自拍慶祝奪下亞運足球金牌。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

南韓在名古屋亞運男足決賽以1比0擊敗日本奪金，但頒獎典禮國旗升起卡住引發噓聲，隊長李期奕直言主辦方令人失望。

南韓在名古屋亞運男足決賽擊敗地主隊日本、連續第4屆奪金，賽後頒獎典禮卻發生國旗未能順利升起的狀況，南韓隊長李期奕（Lee Gi-hyuk）形容此事「令人失望」。

法新社報導，南韓前鋒嚴智星（Eom Ji-sung）2日晚間在名古屋附近的豐田體育場（Toyota Stadium）攻入全場唯一進球，以1比0擊敗日本，連續第4屆拿下亞運男足金牌。

然而，賽後頒獎典禮畫面顯示，工作人員試圖將南韓國旗升上旗竿時似乎卡住，引發現場南韓球迷噓聲。

韓聯社（Yonhap News Agency）引述隊長李期奕說法表示，「我認為頒獎典禮應該是慶祝的場合。我們付出這麼多努力，結果連國旗都沒辦法好好升起，真的很令人失望。」

他還說，「我想，不論是球員，或是遠道而來為我們加油的球迷，應該也都對此感到不滿。」

南韓媒體報導，國旗直到南韓國歌播放結束之後才順利升起。

名古屋亞運將於今天稍晚閉幕。本屆賽事期間已接連傳出住宿及交通安排等問題。

南韓曲棍球隊也曾遭遇播放國歌的烏龍事件，當他們出場時，現場竟誤播北韓國歌。

大韓體育會（Korean Sport & Olympic Committee）會長（即南韓奧委會主席）柳承敏（Ryu Seung-min）在賽事首週就曾表示，「如果要我（給本屆亞運主辦單位）打分數，我會給他們不及格。」

精華 FAQ

  • 南韓靠前鋒嚴智星在2日晚間於豐田體育場攻入全場唯一進球，以1比0擊敗地主日本，並完成連續第4屆奪得亞運男足金牌的紀錄。

  • 工作人員試圖升起南韓國旗時似乎卡住，國旗直到南韓國歌播完後才順利升起，過程引來南韓球迷噓聲，也讓外界質疑主辦方的安排。

  • 李期奕表示，頒獎典禮本應是慶祝時刻，球員為此付出很多努力，卻連國旗都無法好好升起，讓他感到非常失望，也認為球迷同樣會不滿。

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