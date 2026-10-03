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哈蘭德提告挪威航空：未授權形象替客機「P圖金髮馬尾」

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哈蘭德提告挪威航空：未授權形象替客機「P圖金髮馬尾」

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哈蘭德在今年世界盃足球賽成為挪威英雄。（路透）
哈蘭德在今年世界盃足球賽成為挪威英雄。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

哈蘭德因挪威航空在世界盃宣傳貼文中未經授權使用其形象提告，航空公司已刪文並盼與其理性協商。

挪威足球明星哈蘭德（Erling Haaland）近日對挪威航空（Norwegian Air Shuttle）採取法律行動。他指控航空公司在2026年美加墨世界盃足球賽期間發布的社群媒體廣告，未經許可使用與他招牌的金色馬尾相似造型。

挪威《世界之路報》報導，挪威航空當時發布一張P圖照，將旗下飛機結合哈蘭德標誌髮型，並以此搭配世界盃宣傳內容，貼文寫下「我們從未如此挪威」，呼應挪威隊睽違28年重返世界盃的賽事。

哈蘭德律師哈根（Thomas Hagen）稱，航空公司未取得適當授權而使用哈蘭德的形象；法律團隊認為，這張P圖是為了推銷機票。

▲ 影片來源：x平台@centregoals（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

挪威航空證實已收到訴訟，但對相關法律行動表達遺憾。公司發言人索利（Catharina Solli）說：「我們和所有挪威人一樣，為國家隊加油，發布了一些即興貼文。」

她表示：「很遺憾，這份支持卻遭到法律行動回應，但我們希望能理性對話，未來仍能繼續支持共同喜愛的體育英雄。」

挪威航空其後已將相關貼文刪除。雙方法律團隊預定10月9日在奧斯陸地方法院舉行會議，案件後續發展仍待進一步釐清。

精華 FAQ

  • 他指控挪威航空在世界盃宣傳社群貼文中，未經許可使用與其金色馬尾相似的形象，法律團隊認為此舉已涉及商業推廣，因此決定採取法律行動。

  • 挪威航空發布了一張P圖，將旗下飛機結合哈蘭德招牌髮型，並搭配世界盃相關宣傳，文案寫著「我們從未如此挪威」，被認為是用名人形象吸引目光。

  • 挪威航空已承認收到訴訟，對此表示遺憾並希望理性對話，相關貼文也已刪除。雙方法律團隊預定10月9日在奧斯陸地方法院先行會議。

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