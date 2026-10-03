哈蘭德提告挪威航空：未授權形象替客機「P圖金髮馬尾」

哈蘭德在今年世界盃足球賽成為挪威英雄。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 哈蘭德因挪威航空在世界盃宣傳貼文中未經授權使用其形象提告，航空公司已刪文並盼與其理性協商。

挪威足球明星哈蘭德（Erling Haaland）近日對挪威航空（Norwegian Air Shuttle）採取法律行動。他指控航空公司在2026年美加墨世界盃 足球賽期間發布的社群媒體廣告，未經許可使用與他招牌的金色馬尾相似造型。

挪威《世界之路報》報導，挪威航空當時發布一張P圖照，將旗下飛機結合哈蘭德標誌髮型，並以此搭配世界盃宣傳內容，貼文寫下「我們從未如此挪威」，呼應挪威隊睽違28年重返世界盃的賽事。

哈蘭德律師哈根（Thomas Hagen）稱，航空公司未取得適當授權而使用哈蘭德的形象；法律團隊認為，這張P圖是為了推銷機票。

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挪威航空證實已收到訴訟，但對相關法律行動表達遺憾。公司發言人索利（Catharina Solli）說：「我們和所有挪威人一樣，為國家隊加油，發布了一些即興貼文。」

她表示：「很遺憾，這份支持卻遭到法律行動回應，但我們希望能理性對話，未來仍能繼續支持共同喜愛的體育英雄。」

挪威航空其後已將相關貼文刪除。雙方法律團隊預定10月9日在奧斯陸地方法院舉行會議，案件後續發展仍待進一步釐清。