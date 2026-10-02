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NFL／49人隊老闆嫖妓被逮 遭禁賽6場、罰款50萬美元

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舊金山49人隊老闆約克（Jed York）。（美聯社）
舊金山49人隊老闆約克（Jed York）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

NFL因約克涉嫌在俄亥俄州嫖妓遭逮，判處其禁賽6場並罰款50萬美元；他已接受處分、公開致歉，且因缺席折抵3場禁賽。

美國國家美式足球聯盟（NFL）2日宣布，舊金山49人隊老闆約克（Jed York）因今年稍早在俄亥俄州涉嫌嫖妓遭逮捕，違反聯盟「個人行為政策」，遭禁賽6場並處以50萬美元罰款。約克已接受處分並公開道歉。

NFL表示，約克本季至今沒有出席任何比賽或聯盟會議，因此已折抵3場禁賽，預計10月20日復出。當天NFL秋季聯盟會議也將在紐約展開，而49人隊前一晚將對戰華盛頓。

約克透過球隊發表聲明表示接受聯盟處分，並向家人、球員、教練、員工、球迷及合作夥伴致歉。他說：「這是一個不可原諒的錯誤，我對此負起全部責任。」約克也表示，自己的行為並不代表他的價值觀，並希望藉此讓2名兒子明白，承認自己的失敗十分重要，「即使是我們最糟糕的時刻，也能教會我們變得更好」。

事件發生於今年8月。約克在俄亥俄州一處拖車住宅區遭馬霍寧谷反人口販運特遣隊逮捕，警方指他試圖支付160美元，與一名他以為是妓女的女子性交易。

約克除了持有49人隊，也透過49ers Enterprises持有英超里茲聯及蘇格蘭格拉斯哥流浪者部分股權。他今年5月已向妻子丹妮爾（Danielle）提出離婚。

精華 FAQ

  • 聯盟指出，約克今年稍早在俄亥俄州涉嫌嫖妓遭逮，已違反NFL的「個人行為政策」，因此決定對他處以禁賽與罰款。

  • NFL裁定他禁賽6場並罰款50萬美元；由於他本季至今未出席任何比賽或聯盟會議，已折抵3場，預計10月20日復出。

  • 約克透過球隊聲明接受聯盟處分，坦承這是不可原諒的錯誤，並向家人、球員、教練、員工、球迷及合作夥伴公開致歉。

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