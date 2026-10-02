亞運拳擊／林郁婷擊潰中國選手 連兩屆亞運奪金
名古屋亞運拳擊女子60公斤級決賽，林郁婷以5：0完勝中國楊成宇，締造連兩屆摘金、連三屆奪牌紀錄，也為台灣拿下本屆第4面金牌。
AI摘要
文章摘要整理：
名古屋亞運拳擊女子60公斤級決賽，林郁婷以5：0完勝中國楊成宇，締造連兩屆摘金、連三屆奪牌紀錄，也為台灣拿下本屆第4面金牌。
名古屋亞運拳擊金牌戰在今天(2日)登場，台灣好手林郁婷在女子60公斤級決賽迎戰中國楊成宇，最終林郁婷以5：0取勝，不僅完成個人連兩屆摘金、連三屆奪牌紀錄，更是台灣史上首位在亞運連續兩屆摘金的拳擊好手，也是代表團本屆第4面金牌。
今年亞運調升量級至60公斤級的林郁婷，這次亞運一路過關斬將挺進到金牌戰，也是她連續兩屆晉級到金牌戰，確定連續三屆奪牌，而金牌戰她的對手則是今年WB盃貴陽站曾交手過的楊成宇，在前一次碰頭中林郁婷以4：1取勝。
今天兩人再度碰頭，面對攻勢凶猛的楊成宇，林郁婷在首回合就不斷伺機找尋反擊機會，並多次刺拳擊中楊成宇，並取得4：1領先。第二回合雙方則是展開激烈肉搏，但林郁婷仍是形成更多的有效打擊，依舊保持4：1領先。
最終回合，落後的楊成宇雖然全力反撲，但林郁婷仍是靠著靈活的腳步閃躲攻勢後給予反擊，最終林郁婷就以5：0取勝，連續兩屆奪下金牌。
林郁婷在女子60公斤級決賽面對中國選手楊成宇，兩人曾在今年WB盃貴陽站交手，當時也是由林郁婷以4：1獲勝，這次再度對決仍由她取得勝利。 林郁婷在這場金牌戰中以5：0擊敗楊成宇，從首回合到最後回合都掌握優勢，靠著刺拳、反擊與靈活腳步持續壓制對手，順利摘下金牌。 這不只是林郁婷個人連兩屆亞運奪金、連三屆奪牌的成就，也讓她成為台灣史上首位在亞運連續兩屆摘金的拳擊選手，同時是代表團本屆第4面金牌。
精華 FAQ
林郁婷在女子60公斤級決賽面對中國選手楊成宇，兩人曾在今年WB盃貴陽站交手，當時也是由林郁婷以4：1獲勝，這次再度對決仍由她取得勝利。
林郁婷在這場金牌戰中以5：0擊敗楊成宇，從首回合到最後回合都掌握優勢，靠著刺拳、反擊與靈活腳步持續壓制對手，順利摘下金牌。
這不只是林郁婷個人連兩屆亞運奪金、連三屆奪牌的成就，也讓她成為台灣史上首位在亞運連續兩屆摘金的拳擊選手，同時是代表團本屆第4面金牌。
上一則