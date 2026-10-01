C羅氣到離開葡萄牙隊集訓 官方Instagram一天掉粉100萬

葡萄牙球迷在歐洲國家聯賽丹麥對葡萄牙的比賽前，手持支持C羅（Cristiano Ronaldo）的標語。（歐新社）

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）10月1日離開國家隊集訓營返家後，葡萄牙國家隊官方Instagram帳號在不到24小時內流失逾100萬名追蹤者。英國太陽報報導，帳號追蹤人數原為2490萬，至10月1日晚間已降至2380萬。

C羅在9月30日離開葡萄牙國家隊集訓營，外界盛傳他與新任總教練傑蘇斯（Jorge Jesus）之間出現分歧。此前葡萄牙對挪威的比賽中，C羅整場未獲上場機會。

傑蘇斯當時解釋，自己決定不派C羅上場：「我是教練，我讓他坐在替補席，如果需要他踢30分鐘，他就會上場。但我對比賽有不同看法，所以他沒有上場。」

傑蘇斯強調，任何球員都不會改變他的執教理念，「不管是C羅還是其他球員，永遠不會，甚至總統也不行。」

就在傑蘇斯於9月30日舉行記者會後不久，C羅決定離開集訓營。這名5度金球獎得主隨後透過社群媒體發表聲明表示：「在國家隊主教練召開記者會，以及與葡萄牙足球協會主席交談後，我決定離開國家隊訓練營。」

C羅表示，未來適當時機會向葡萄牙人民說明離隊原因，「現在是祝葡萄牙及所有隊友好運的時候，沒有例外。」

C羅離隊不到24小時，葡萄牙隊在國家聯賽對丹麥的比賽中仍以4：2取勝。C羅標誌性的7號球衣則由Rafael Leao穿上，C羅的替代人選Gonçalo Ramos也攻入葡萄牙第2球。

太陽報指出，目前尚不清楚葡萄牙官方帳號掉粉是否完全與C羅離開有直接關係，但數據顯示，帳號追蹤人數在短時間內由2490萬降至2380萬，減少超過100萬。