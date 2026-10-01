不甩教練下禁愛令 郭婞淳認了曾經偷偷談戀愛

郭婞淳感性表示上一代女性的堅強身影是她的榜樣。（圖／公共電視提供）

AI摘要 文章摘要整理： 郭婞淳在《誰來晚餐17》中分享舉重選手的體重管理、童年逆境與家庭故事，也坦承年輕時曾偷偷談戀愛，勉勵學弟妹專注自我成長。

台灣公視節目「誰來晚餐17」，二度邀請到舉重女神郭婞淳擔任節目嘉賓，拜訪花蓮單親媽媽桂英以及同為舉重選手的龍鳳胎兒女一家五口，不僅無私分享控制體重與克服比賽怯場的心法，更感性談起自身家庭背景，給予受訪家庭滿滿的鼓勵與支持。

郭婞淳同樣生長於單親家庭，成長經歷也極為相似，因此特別期待這次的會面。當天有些感冒的她，擔心會將病毒傳染給受訪家庭的運動員孩子，用餐過程中頻頻拿面紙當作臨時口罩遮擋，深怕影響選手訓練，貼心舉動展現出頂尖運動員的細心與自律。

同為舉重運動員，大家最關心的莫過於「控制體重」與「比賽減重」的艱辛過程。受訪者提到曾為了符合比賽體重標準，不得不忍痛將心愛的長髮剪掉，郭婞淳對此非常有共鳴，並大方傳授自己維持體重十幾年的秘訣。她透露核心在於「不喝飲料、不吃零食與炸物」，只要正常飲食不過量，體重就不會劇烈起伏。

談及自身成長背景，郭婞淳也在節目中打開心房。她透露自己從小由外婆帶大，媽媽則因工作不常在身邊，童年時家裡房子還曾遭法拍、只能擠在工寮。自從小學時開始加入一些校隊，便將全身心投入夢想與目標上，利用比賽的獎金來改善家裡的生活。郭婞淳表示影響自己最多的，是上一代女性的堅強身影，成為她一路以來心目中的榜樣，她表示：「其實媽媽也是由外婆獨自拉拔帶大，在她們身上，我看到那種很堅韌的精神，影響我非常大。」

聊到年輕選手的感情課題，郭婞淳展現幽默親和的一面，提到教練以前都有所謂的「禁愛令」，笑稱：「怎麼可能會乖乖遵守！」大方坦承自己年輕時也曾偷偷談過戀愛，如今她以過來人的經驗，叮嚀還在讀高中的年輕選手：「走過之後才會知道，最重要的是把關注放在自己身上，讓自己變得更好；當你好的時候，自然會有懂得珍惜你的人出現。」