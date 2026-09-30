2028洛杉磯奧運？美國體操天后坦言備孕、不想和老公遠距離

美國體操名將拜爾絲。（美聯社）

美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）表示，她仍在考慮是否參加2028年洛杉磯奧運，雖然在家鄉舉行的奧運極具吸引力，但今年29歲的她也必須衡量年齡、生育規畫以及訓練所帶來的身心代價。

拜爾絲被喻為是美國有史以來最偉大的體操選手，生涯擁有11枚奧運以及30枚世錦賽獎牌。她近日接受美聯社訪問時談到是否會出戰2028年洛杉磯奧運，坦言這個問題甚至偶爾會讓她半夜醒來。

「我會想，天啊，我不知道自己應該做什麼決定，但我其實還不一定要現在做決定。」拜爾絲說，「但我覺得，我已經開始有點知道自己傾向哪一邊了。」

拜爾絲曾參加里約、東京及巴黎三屆奧運。2028年奧運將在洛杉磯舉行，對她而言，在美國本土登上奧運舞台的吸引力相當大。她的奧運隊友李蘇妮(Suni Lee)、切爾斯(Jordan Chiles)及凱里(Jade Carey)都已將目標放在洛杉磯。

「我知道現在的運動員長時間參賽，但我就想，這到底是怎麼回事？」拜爾絲笑說，「如果我真的回來，這會像一次大型重聚，應該會非常有趣，但我還是得權衡各種選項。」

2028年洛杉磯奧運時，拜爾絲將年滿31歲。若要爭取第4次奧運資格，她面對的取捨與10年前在里約奧運時已經不同。

拜爾絲與丈夫、印第安納波利斯小馬隊安全衛歐文斯(Jonathan Owens)考慮生小孩，因此訓練對備孕可能造成的影響，以及重返賽場後必須與老公長時間分隔兩地，都是她考量的因素。

「我已經到了30歲左右的年紀，我們開始談論，妳的生理期怎麼樣？身體狀況如何？健康嗎？」她說，「所以我認為，在我這個年紀，這些都是必須擺上檯面考慮的重要事情。」

不過，拜爾絲也同樣害怕錯過洛杉磯奧運，「像是在主場舉行的奧運，怎麼可能不想參加？」

即便如此，拜爾絲強調，即使最終再也不穿上體操服，她也能接受。

「我已經經歷了很多，也在這項運動中做了很多事情。」她說，「我對自己的成就真的、真的感到很安心。所以我只需要坐下來問自己：『為什麼？我為什麼要做這件事？』這必須有一個很好的理由。」