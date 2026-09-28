亞運／日奧運冠軍被浙小將「一槍斃命」 18歲嚴子怡標槍奪金

中國選手嚴子怡27日在比賽中，她以70米46的成績獲得冠軍並打破亞運會紀錄。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 18歲中國標槍新星嚴子怡在名古屋亞運首擲70米46奪金，擊敗日本奧運冠軍北口榛花並刷新亞運紀錄，展現「嚴一槍」的驚人實力。

日本名古屋亞運女子標槍決賽27日上演「一槍斃命」一幕，中國18歲小將嚴子怡首擲便投出70米46，擊敗日本巴黎奧運金牌得主北口榛花，打破亞運紀錄奪金。賽後，北口榛花被發現身披日本國旗坐在場邊，掩面哭泣；另一邊，嚴子怡則以近乎「一槍定勝負」的表現，獲日媒驚嘆為「怪物級天才」。

嚴子怡第一擲便投出70米46，不僅刷新亞運紀錄，也比北口榛花的62米70足足多出7米76。取得巨大領先後，她選擇放棄後續五次試擲，而是坐到場邊觀看其他賽事，直到比賽結束。這種乾脆俐落的比賽方式，也讓「嚴一槍」的稱號再次受到關注。

面對巨大差距，北口榛花最終未能在後續試擲扭轉局面。比賽結束後，她身披國旗坐在場邊，雙手掩面久久無法平復情緒，落寞畫面透過轉播引發關注。相較之下，嚴子怡早早確定領先，從容等待比賽落幕，兩人的情緒形成強烈對比。

對於外界再次送上「嚴一槍」稱號，嚴子怡笑著說：「沒有讓大家失望，也對得起這個稱謂。」談到與北口榛花同場競技，她則說：「大家都很厲害，我們兩個人其實也是互相追逐。」

冠軍中國選手嚴子怡(中)在比賽後慶祝，左一為北口榛花。(新華社)

這枚亞運金牌也是嚴子怡近期強勢表現的延續。今年鑽石聯賽廈門、奧斯陸及巴黎等站，她都曾以第一擲取得領先，其中廈門站更投出71米74，創下亞洲及世界U20紀錄。2026賽季，她在鑽石聯賽多站取得佳績，世界排名也位居前列。

事實上，嚴子怡從小就是校園裡的「小巨人」。出生於寧波的她，小學時便因身材高挑、運動能力突出受到注意，早年曾接觸鉛球與壘球，15歲才轉攻標槍，隨後迅速嶄露頭角。從校園體育場一路走上國際賽場，她的成長速度相當驚人。

不過，這場亞運決賽前，她其實還帶著傷勢。9月13日參加世界田徑總會終極錦標賽時，嚴子怡投出68米05後右腳軟組織受傷，最終帶傷拿下銀牌。短短兩周後，她仍站上名古屋亞運賽場，並以70米46奪金。談及傷勢，她只淡淡說：「站上去就不疼了。」

小學時候的嚴子怡（右），就比同齡人高出不少。(取材自黔江網/受訪者供圖)