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亞運乒乓╱林詩棟3金加冕 王楚欽獲第3銀：找不到感覺了

世界新聞網╱即時報導
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當地時間9月28日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目男子單打決賽中，中國選手林詩棟...
當地時間9月28日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目男子單打決賽中，中國選手林詩棟4比0戰勝隊友王楚欽，奪得冠軍。圖為林詩棟（左）在比賽中發球。 （新華社）

2026年名古屋亞運乒乓球（桌球）賽事28日迎來重頭戲，男單決賽上演中國隊內戰，由衛冕冠軍王楚欽對決21歲小將林詩棟。最終林詩棟展現壓倒性火力，以11比5、11比8、13比11、11比5直落四橫掃王楚欽，成功登頂男單金牌。

搜狐報導，林詩棟本屆賽事表現搶眼，個人共斬獲男單、男雙與混雙3面金牌及男團1面銀牌，包辦3金1銀成為本屆亞運乒乓賽場最大贏家；至於上屆金牌得主王楚欽則未能完成衛冕，本屆賽事以3面銀牌作收。

稍早的四強準決賽，王楚欽以4比1擊退淘汰日本好手張本智和的伊朗黑馬老將，挺進決賽；林詩棟則是在0比2落後的劣勢下上演大逆轉，以4比3險勝中華台北好手林昀儒。兩人攜手晉級決賽，為中國隊提前包辦男單金銀牌。

決賽首局，林詩棟迅速進入比賽狀態，靠著猛烈進攻打出5比0開局；王楚欽雖連追3分，但林詩棟隨後再拉出一波3比0攻勢擴大領先，最終以11比5先下一城。

次局王楚欽開局取得3比1領先，林詩棟隨即回敬一波5比0反超比分，王楚欽雖頑強追至7比7平手，但林詩棟在關鍵分處理更為出色，以11比8再下一城。

第三局雙方陷入拉鋸，戰至4比4後，林詩棟逐漸掌握主導權，取得10比7的3個局點。王楚欽展現韌性連得4分，一度以11比10反超；但林詩棟頂住壓力連拿3分，以13比11驚險搶下關鍵第3局，率先聽牌。

第四局戰至2比2平手後，林詩棟發力取得5比2領先。雖然王楚欽一度將差距縮小至1分，但林詩棟隨後打出一波6比1的高潮奠定勝局，最終以11比5拿下第四局，總局數4比0完勝封王。

中新網報導，賽後，王楚欽稱讚了林詩棟的表現：「他戰勝了很多優秀的選手來到決賽，這次突破了之前低迷的狀態，對中國乒乓球隊的未來有很大幫助，對他自己來說也是一個新的起點。」

談及自己第三屆亞運會的感受，王楚欽表示，自己需要慢慢找回享受打球的感覺：「整體感覺現在打球一直在消耗，不知道為什麼，就是感覺累。在世界盃、世錦賽之後，自己找不到之前享受打球、喜歡在賽場上(拚搏)的感覺，這也是我需要好好問自己的一個課題。」

精華 FAQ

  • 林詩棟在決賽火力全開，以11比5、11比8、13比11、11比5直落4局擊敗王楚欽。比賽中他多次在關鍵分把握更佳，最終成功登頂男單金牌。

  • 林詩棟在本屆亞運共收穫男單、男雙與混雙3面金牌，另在男團拿下1面銀牌，合計3金1銀。這讓他成為本屆乒乓賽場的最大贏家。

  • 王楚欽雖在四強賽先以4比1晉級決賽，但面對林詩棟時未能守住衛冕。整屆賽事他最終以3面銀牌作收，未能將上屆男單金牌延續下來。

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