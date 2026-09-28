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亞運認錯了 聲明致歉「不該禁旭日旗」未提封殺中華民國國旗

編譯盧思綸／即時報導
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中華隊5:1贏中國，球迷們鼓掌歡呼。(特派記者陳正興／名古屋攝影)
中華隊5:1贏中國，球迷們鼓掌歡呼。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

日媒Sponichi Annex報導，名古屋亞運棒球賽事25日中華隊對上中國隊，球場入口以中、英、日文張貼告示，禁止攜帶中華民國國旗與旭日旗入場，引發爭議。大會官方28日正式發表聲明致歉，強調旭日旗「當然不屬於禁止攜入的對象」，當天是現場工作人員認知錯誤所致；通篇聲明未提涉及中華民國國旗的爭議。

這起事件發生在25日中華隊對上中國隊的4強超級循環賽。當天場館入口等處張貼告示，以圖片列出旭日旗與中華民國國旗，並寫著「上述旗幟不得攜入」，相關措施曝光後引發議論。

大會官方28日在官網發布「關於棒球比賽場館不當告示的致歉聲明」，表示當天確實在場館入口等處，以旭日旗為例張貼上述旗幟不得攜入的告示，並明確將這項作法定調為不當告示。

大會進一步稱：「為確保賽事順利進行，亞運針對觀眾訂有若干禁止事項，其中包括不得展示非參賽國家的國旗」。官方並強調：「然而，旭日旗當然不屬於禁止攜入的對象，這次會出現相關告示是現場人員的錯誤認知所致」。

聲明並表示：「因此造成觀眾感到不愉快，我們深表歉意。」針對旭日旗的處理方式，大會將再次向所有比賽場館徹底宣導相關規定，並強調將努力避免今後再發生類似情況。

值得注意的是，當天告示除了旭日旗，也將中華民國國旗列為禁止攜入的旗幟。不過，這份致歉聲明僅針對旭日旗遭誤列做說明；通篇未提中華民國國旗被禁的爭議。

精華 FAQ

  • 在中華隊對中國隊的4強超級循環賽前，場館入口張貼告示，將旭日旗與中華民國國旗列為不得攜入物品，內容曝光後立即引發外界爭議與批評。

  • 大會表示，旭日旗當然不屬於禁止攜入的對象，當天會出現相關告示是現場人員認知錯誤，並將把規定再次向各比賽場館徹底宣導，避免類似情況重演。

  • 聲明只針對旭日旗遭誤列為禁帶做出致歉，沒有提及同樣被列入告示中的中華民國國旗，也未對國旗遭禁止攜入的理由與爭議作出說明。

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