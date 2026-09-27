亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

張本智和（左）/筱冢大登在比賽中。 （中新社）

27日，日本名將張本智和與隊友篠塚大登在乒乓球男雙決賽中以2:4告負，結束了自己在愛知·名古屋亞運會的全部賽程。

在與中國組合黃友政/林詩棟的決賽第六局中，張本智和/篠塚大登以1:11失利，幾乎被對手「零封」。

一天前，張本智和在男單四分之一決賽中以3:4爆冷不敵伊朗選手諾沙迪·阿拉米揚。他在單打失利後表示，從比賽內容來看，這幾乎是一場完敗。

縱觀本屆亞運會男乒項目，坐擁主場優勢的張本智和率隊時隔60年奪得男團冠軍。但在單項比賽中，日本男乒在單打項目中全軍覆沒，雙打項目則收穫一銀一銅。

「我覺得我們在這次比賽中發揮出了目前實力的八九成。」張本智和說，「但日本男隊這次在雙打比賽中只有兩對組合拿到獎牌，與團體項目奪得金牌相比，（單項奪牌）確實還是有些不夠，應該坦率地總結不足。接下來首先還有WTT（世界乒乓球職業大聯盟）的比賽，我們要為下一站比賽做好反思和準備。」

對這樣的成績，日本媒體似乎並不滿意。在男雙頒獎典禮後的新聞發佈會上，甚至沒有日本記者提問。

有記者問張本智和：「如何從這屆亞運會比較當前中日乒乓球的整體實力？」

張本智和說：「本屆亞運會，我和松島輝空、戶上隼輔、宇田幸矢、篠塚大登組成了一個非常好的團隊。目前我們的訓練時間還比較少。如果（能像中國隊）在這種大型比賽之前，提前一兩個月抽出時間進行訓練，磨煉一些特殊的戰術套路，效果會更好。」

「每一次（國際大賽），雙方（中國、日本）的代表選手都會在這樣的賽場上全力交鋒，所以每次的結果有所不同也是很正常的。今後雙方仍然會保持競爭，所有運動員都只能繼續努力，我想這就是我們接下來要做的事情。」張本智和說。

當地時間9月27日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目男子雙打決賽中，中國組合林詩棟/黃友政4比2戰勝日本組合張本智和/篠塚大登，獲得冠軍。圖為林詩棟（右）/黃友政在比賽中慶祝得分。 （新華社）