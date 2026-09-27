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亞運乒乓／王曼昱女單再奪冠 孫穎莎：我可能等不到下屆了

新華社日本名古屋9月27日電
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當地時間9月27日晚，在愛知·名古屋亞運會進行的乒乓球項目女子單打決賽中，孫穎莎...
當地時間9月27日晚，在愛知·名古屋亞運會進行的乒乓球項目女子單打決賽中，孫穎莎負於王曼昱，摘得銀牌。圖為孫穎莎在比賽中。 （中新社）

27日進行的愛知·名古屋亞運會乒乓球（桌球）比賽中，王曼昱在女單決賽中以4:2擊敗孫穎莎，時隔8年再次獲得亞運會女單冠軍。

當日下午的女單半決賽中，世界排名第一的王曼昱和衛冕冠軍孫穎莎各自以4:1戰勝日本選手張本美和與早田希娜，提前為中國隊將女單金、銀牌收入囊中。

決賽中，王曼昱在前兩局展現出更好的狀態，大比分2:0領先。孫穎莎在第三局扳回一城，並在第四局一度以4:1領先，此後王曼昱逆轉局面，以10:5領先。雖然孫穎莎挽救了4個局點，但王曼昱還是穩住陣腳，以11:9取勝。

孫穎莎在第五局以11:4勝出。第六局，王曼昱在8:10落後的情況下挽救兩個局點，雙方鏖戰至13:13。關鍵時刻，王曼昱連得兩分，以15:13鎖定勝局。

王曼昱賽後說：「這場決賽打得非常精彩，我們都發揮出了很好的水平。其實莎莎這次比賽一直有傷病困擾，我們最後會師決賽，是非常圓滿地完成了任務。今天比賽中我的心態還是不錯，能夠放得下來去拼莎莎。她確實很多地方都是值得我學習的。」

另據中國青年報報導，孫穎莎賽後首先祝賀王曼昱獲得金牌，「我覺得雙方的表現都非常不錯。」

今天決賽開局階段，孫穎莎連輸兩局，她認為，如果自己在第一局或第二局能拿下一局，後面局面可能會好很多。

孫穎莎也表示，今天的比賽打到後程，自己感覺確實能力有點跟不上。她說，這主要也是因為前一階段的受傷，身體一直在恢復，訓練也不是很系統化。

總結本屆亞運會，孫穎莎說，「團體的任務，我覺得自己完成得非常好。在混雙和單打上，也沒有什麼遺憾。」

展望下屆亞運會，孫穎莎說，看新聞說下屆亞運會是五年後了（亞奧理事會已將下屆亞運會的舉辦時間從2030年延後至2031年），「我覺得我等不到了吧」。孫穎莎說：「五年後，有點漫長，可能等不到了。」

當地時間9月27日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目女子單打決賽中，中國選手王曼昱...
當地時間9月27日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目女子單打決賽中，中國選手王曼昱4比2戰勝中國選手孫穎莎，奪得冠軍。圖為王曼昱（右）在比賽中。 （新華社）

精華 FAQ

  • 王曼昱開局就以更佳狀態連下2局，雖然孫穎莎在第3、5局追回分數，但王曼昱在關鍵第4局與第6局都頂住壓力，最終以4:2勝出，奪下女單金牌。

  • 在當日下午的半決賽中，王曼昱與孫穎莎分別以4:1擊敗日本選手張本美和和早田希娜，兩人提前會師決賽，因此中國隊也提前鎖定女單金、銀牌。

  • 孫穎莎先祝賀王曼昱奪金，認為雙方表現都不錯，也表示自己受傷病影響、訓練不夠系統，對本屆任務已無遺憾；談到下屆亞運會時，她直言五年後可能等不到了。

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