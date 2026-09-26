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NFL／新書披露：湯姆布雷迪曾離隊11天 仍挽不回超模老婆

NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 仍挽不回超模老婆

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吉賽兒邦臣與湯姆布雷迪曾是人人稱羨的一對。（美聯社）
吉賽兒邦臣與湯姆布雷迪曾是人人稱羨的一對。（美聯社）

美國前NFL球星湯姆布雷迪（Tom Brady）與超模老婆吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）的婚姻走到盡頭前，布雷迪曾在2022年訓練營期間突然離隊，飛往巴哈馬私人度假村，試圖挽救維持13年的婚姻。據即將出版的新書披露，他離開11天後返回坦帕，但夫妻關係仍未能修復，最終於同年10月宣布離婚。

Page Six引述即將出版的新書「Brady: An American Story and the Price of Greatness」，當時布雷迪突然離開海盜隊訓練營，僅向教練克萊德克里斯坦森（Clyde Christensen）表示：「我得處理一些私人事情。」

克里斯坦森回憶，布雷迪11天後返回坦帕時，已明顯與離隊前判若兩人。他形容：「湯姆回來時，已經不像原本的自己。沒有喜悅，一切都很吃力。」當時教練與隊友也注意到布雷迪明顯消瘦。

新書作者拉斯安德森（Lars Anderson）指出，布雷迪與吉賽兒邦臣的婚姻多年來一直存在裂痕，女方曾多次希望他離開美式足球，把更多時間留給家庭。

2017年，布雷迪率新英格蘭愛國者隊擊敗亞特蘭大獵鷹隊，贏得第51屆超級盃後，邦臣衝進場內，據報曾問他：「現在是退休的最佳時機嗎？」當天稍後，她再次詢問布雷迪是否願意退休，但布雷迪回答：「太可惜了，寶貝。我現在打得太開心了。」

隔年，愛國者隊在超級盃敗給費城老鷹隊後，吉賽兒邦臣再次以一封情感強烈的信件，希望布雷迪退休。安德森在書中寫道，邦臣希望丈夫能真正陪伴家人，而不是一直回覆手機訊息或在腦中演練比賽；她也需要丈夫分擔照顧孩子的責任，讓自己每周有幾天能多睡一點，並有更多時間發展自己的事業。

吉賽兒邦臣當時為了照顧家庭，曾暫停自己的模特兒事業。據新書，最終吉賽兒邦臣在研究占星術後決定離婚。一名接近布雷迪的消息人士表示，女方有一天查看星象後告訴布雷迪：「我們不合。」之後便決定結束婚姻。

精華 FAQ

  • 新書指出，他在2022年訓練營期間突然離隊，前往巴哈馬私人度假村，並在11天後返回坦帕，想藉此處理私事並挽救與邦臣的婚姻。

  • 書中提到，她希望丈夫把更多時間留給家庭，不要總是關注比賽與手機訊息，也要分擔照顧孩子的責任，讓她能休息並發展自己的事業。

  • 作者表示，兩人婚姻長年存在裂痕，邦臣在研究占星術後認定彼此不合，並向布雷迪表明想法，最終在2022年10月結束婚姻。

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