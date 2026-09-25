19歲張展碩7金王追平亞運紀錄 「掰手指」慶祝動作火了

19歲的張展碩在男子400米自由泳決賽獲勝，榮膺本屆亞運「七金王」，成為史上單屆亞運奪金最多的運動員。(取材自視頻)

2026年愛知·名古屋亞運游泳項目昨進行最後一天賽事，中國泳隊再添五面金牌，以30金13銀11銅成績完美收官，金牌數創下歷史最佳成績。個人方面，19歲的張展碩在男子400米自由泳決賽獲勝，榮膺本屆亞運「七金王」，成為史上單屆亞運奪金最多的運動員。張展碩賽後霸氣掰著手指數金牌數的慶祝動作火速出圈，被形容是「頂級凡爾賽」的名場面。

▲ 影片來源：YouTube＠育聞樂（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

文匯報報導，昨天進行的游泳男子400米自由泳決賽的比賽當中，張展碩以3分41秒28的成績，打破塵封16年的亞運會紀錄，拿下個人本屆亞運會第七金。張展碩獨攬七金刷爆紀錄，成為亞運會游泳比賽中單屆賽事奪金最多的運動員，也追平了北韓射擊運動員徐吉山在1982年創造的單屆亞運會七金的紀錄，同時成為中國第一位亞運會單屆「七金王」。

19歲新星張展碩預賽游出3分50秒65、排名第四位進入決賽，在前100米稍稍落後予日本選手村佐達也。但100米過後，張展碩開始加速，並在200米過後不停擴大自己的優勢，在350米時領先優勢已達3秒，最終以3分41秒28的新亞運會紀錄成績奪冠。

在確認勝出後，張展碩坐在泳池裡，淡定地面對鏡頭掰著手指從一數到七，代表自己在本屆亞運會上所斬獲的七面金牌，這個慶祝動作火速出圈。他還在一張合影中直接亮出全部七枚金牌，日本選手從震驚到羨慕的表情被鏡頭捕捉，還成了全網熱傳表情包。

張展碩坐在泳池裡，淡定地面對鏡頭掰著手指從一數到七，代表自己在本屆亞運會上所斬獲的七面金牌，這個慶祝動作火速出圈。(取材自視頻)

張展碩賽後表示：「差一步便美滿了（今屆出戰八個項目，男子100米自由泳得第四名），賽前雖然沒有去想多高的一個目標，但是覺得自己有能力能夠更快。」談到最後一場400米決賽，張展碩指自己狀態比想像中要好，算是一個比較完美的收官。

張展碩名古屋亞運七金為：男子200米自由泳（破亞洲紀錄），男子400米自由泳（破亞運紀錄），男子800米自由泳，男子1500米自由泳，男子4×200米自由泳接力， 男子4×100米自由泳接力（破亞洲紀錄），男子4×100米混合泳接力。