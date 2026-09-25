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湯姆布雷迪離婚真相？新書：吉賽兒邦辰算命完說「我們不適合」

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巴西名模吉賽兒邦辰（右）2022年與NFL傳奇球星湯姆布雷迪離婚。(路透)
巴西名模吉賽兒邦辰（右）2022年與NFL傳奇球星湯姆布雷迪離婚。(路透)

巴西名模吉賽兒邦辰（Gisele Bündchen）2022年與NFL傳奇球星湯姆布雷迪（Tom Brady）結束13年婚姻，兩人離婚原因再有新說法。一本即將出版的新書透露，吉賽兒曾以「我們不適合」告訴布雷迪，兩人的關係已走到盡頭；該書作者拉斯安德森（Lars Anderson）並引述布雷迪身邊人士說法，指布雷迪長年不願離開球場，成為婚姻關係緊張的原因之一。

根據每日郵報取得的新書內容，安德森引述一名接近布雷迪的消息人士表示，吉賽兒邦辰相當熱衷占星，「有一天，吉賽兒邦辰看著星象，基本上就告訴布雷迪：『我們不適合。』」消息人士形容，「就這樣，她結束了這段關係。」

書中指出，吉賽兒邦辰至少從2017年新英格蘭愛國者隊贏得超級盃後，就曾希望丈夫退休。安德森引述資料稱，愛國者擊敗亞特蘭大獵鷹後，吉賽兒邦辰曾衝進場內慶祝，但隨後問布雷迪：「現在是不是最適合退休的時候？」

當天稍後，46歲的吉賽兒邦辰據稱再次詢問49歲的布雷迪是否退休，布雷迪則回答：「太可惜了，寶貝。我現在打球打得很開心。」

書中還提到，2018年愛國者在超級盃敗給費城老鷹後，吉賽兒邦辰曾寫信給布雷迪，希望他能為家庭投入更多時間。安德森寫道，她希望丈夫回家時能真正陪伴家人，而不是一直回覆手機訊息或在腦中重播比賽；她也需要丈夫更多協助照顧孩子、每周有幾天能獲得充分睡眠，以及更多時間發展自己的事業。

布雷迪2022年2月宣布退休，但僅過1個月便宣布重返NFL，並表示：「我已經意識到，我的位置仍然是在球場，而不是看台。那一天會到來，但不是現在。」

安德森表示，吉賽兒邦辰雖然公開支持丈夫，但據稱對他的決定感到難過，甚至一度前往哥斯大黎加。書中並引用布雷迪前教練及隊友的回憶，指他重返訓練營後曾出現分心、體重下降等情況。

布雷迪與吉賽兒邦辰最終於2022年10月28日宣布離婚，吉賽兒邦辰當時在Instagram寫道：「我們已經漸行漸遠，我很感激曾經共度的時光，也永遠希望湯姆一切都好。」

吉賽兒2025年12月與柔術教練華金瓦倫特（Joaquim Valente）再婚，兩人育有1名兒子。布雷迪則曾與模特兒伊蓮娜沙伊克（Irina Shayk）及網紅艾莉克斯・厄爾（Alix Earle）傳出交往。新書預定9月29日出版。

精華 FAQ

  • 新書指吉賽兒曾看星象後對布雷迪說「我們不適合」，等於直接斷定兩人關係已到盡頭；書中也認為布雷迪遲遲不退役，是婚姻緊張的重要因素。

  • 書中稱她至少從2017年起就希望布雷迪退休，曾在超級盃後當面詢問是否該退，並在2018年寫信盼他多陪伴家庭、少沉迷比賽與手機。

  • 兩人於2022年10月28日宣布離婚；吉賽兒後來與柔術教練華金瓦倫特再婚並育有1子，布雷迪則傳出新戀情。這本新書預定9月29日出版。

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