「體操金牌」拜爾絲芝加哥家遭竊 保時捷失而復得：太瘋狂了

美國奧運體操金牌選手拜爾絲。（歐新社）

美國奧運體操金牌選手拜爾絲（Simone Biles）透露，自己與丈夫居住在芝加哥期間，家中曾遭3名蒙面男子闖入，愛車保時捷GTS遭竊，所幸車輛後來已尋回，但她仍打算買新車。拜爾絲在TikTok分享遭遇時直呼「太瘋狂了」，並透露夫妻倆為防止未來再次發生入侵事件，養了一隻杜賓犬。

Page Six報導，29歲的拜爾絲向TikTok粉絲透露家中遭竊經過。她說：「我覺得自己需要一輛新車，因為我們在芝加哥的最後幾個月，有3個蒙面的男人來到我們家，偷走了我們的保時捷。」

拜爾絲隨後澄清，遭竊的豪華車輛已經尋回，但她仍準備換購新車，並在貼文中寫下：「是的，我們找回了車子，接下來繼續往前走。」

她也透露，這起事件的細節可以另寫成一段故事，並開玩笑表示，自己經常遇到各種離奇狀況，或許應該擁有一檔真人實境節目。

「發生在我身上的事情，真的太瘋狂了。」拜爾絲說，「製作人只要定期拍攝，就會很容易做成節目。」

她接著提到，自己與丈夫、芝加哥熊隊球員歐文斯（Jonathan Owens）養了一隻杜賓犬，作為日後的防護措施。

這並非拜爾絲談及令人不安的經歷。今年6月，她曾在Instagram限時動態透露，自己經歷一場神秘的醫療緊急狀況，甚至「差點死掉」。她當時寫道，自己平時不太會分享這類事情，但那次經歷是她人生中最可怕的體驗之一。