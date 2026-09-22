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足球／梅西「最後的阿根廷戰袍」曝光 特製球衣藏專屬標誌

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阿根廷球王梅西宣布退出國家隊。（路透）
阿根廷球王梅西宣布退出國家隊。（路透）

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）即將迎來國家隊告別戰，為紀念這位阿根廷隊史重要球員的最後一次出場，他將穿上特別打造的全新球衣。球衣正面設計也提前曝光，梅西的金色「MESSI」與「10」號字樣搭配阿根廷國旗太陽圖案，原本屬於adidas的三道標誌性條紋，改以梅西個人官方標誌取代。

梅西預計在10月6日於布宜諾斯艾利斯紀念碑球場（Monumental）迎戰貝南（Benin），這場比賽被視為他的阿根廷隊告別戰。阿根廷足協除了將賽前安排致敬活動，也將在比賽後舉行告別儀式。

梅西自2006年世界盃首次代表阿根廷隊參加國際賽，談到離開國家隊，梅西上月曾寫道：「這是一個讓我痛苦、至今仍深深刺痛我的決定，但我明白這是正確的時機。」

他表示，自己不只是在近年贏得所有榮譽時全力以赴，在更早之前也始終為這件球衣奮戰，希望透過足球帶給阿根廷球迷快樂與驕傲。

梅西說：「時間已經不多了，一個個篇章正在結束，而這是其中讓我深深難過的一章。我愛過、現在仍愛，而且永遠都會愛代表國家隊出場。」

精華 FAQ

  • 梅西預計在10月6日於布宜諾斯艾利斯的紀念碑球場出賽，對手是貝南。這場比賽被視為他代表阿根廷國家隊的最後一次正式亮相。

  • 球衣正面以金色的「MESSI」與「10」號字樣，搭配阿根廷國旗太陽圖案，原本屬於adidas的三道標誌性條紋，則改由梅西個人官方標誌取代。

  • 梅西表示，這是一個讓他痛苦、至今仍深深刺痛的決定，但他認為現在是正確時機。他也強調自己始終為這件球衣奮戰，並永遠熱愛代表國家隊出場。

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