這次不是AI換臉：哈蘭德「吃飯被自己嚇到」本尊下海模仿迷因

挪威球星哈蘭德。（路透）

挪威足球明星哈蘭德（Erling Haaland）近日與知名YouTuber「MrBeast」合作，重現一段曾在2026年美加墨世界盃 足球賽期間暴紅的「吃飯嚇到自己」迷因，讓球迷又驚又喜。

▲ 影片來源：x平台＠gedbash1（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這段迷因影片，哈蘭德原本悠閒吃東西，突然看到鏡子裡的自己露出驚恐表情。當時在網路上迅速流傳，一度讓不少人以為影片真的是哈蘭德本人。

不過，實際考察，這段迷因影片是AI換臉製作的，原始影片其實是中國喜劇演員金龍（Jin Long）演出的搞笑短劇。

如今剪了一頭短髮的哈蘭德本尊，與MrBeast重現這段經典迷因，網友紛紛留言：「哈蘭德演技太好了，我還以為又是AI」、「在姆巴佩、亞馬爾為金球獎廝殺，哈蘭德輕而易舉博取流量」。

個性幽默的哈蘭德，在世界盃期間因活躍於社群平台而人氣上升，他除了專注曼城賽事，也持續經營自己的YouTube頻道，也不時與其他內容創作者合作。

目前哈蘭德的YouTube頻道擁有約450萬名訂閱者，內容記錄職業足球員的一天生活，讓粉絲一窺他場外的日常。