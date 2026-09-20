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亞運「省成本」選手住貨櫃屋、郵輪挨批 奧會主席：很漂亮啊

中央社／名古屋20日綜合外電報導
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郵輪亞運村上的運動員在晾曬衣服。 （中通社）
郵輪亞運村上的運動員在晾曬衣服。 （中通社）

國際奧林匹克委員會（IOC）主席柯芬特里今天表示，亞運選手入住的貨櫃式小屋「很漂亮」，但也承認，這些住宿空間比米蘭—科爾蒂納冬季奧運的類似住宿「稍微狹窄一些」。

法新社報導，亞洲最大的體育盛事昨天在日本名古屋開幕，本屆亞運打破以往賽事慣例，未設置傳統的選手村。

為節省成本，超過1萬7000名亞運選手及隊職員將入住臨時貨櫃屋、飯店及郵輪。部分國家批評這些木製小屋空間太小，床鋪長度不足。

但在親自視察住宿環境後，國際奧會主席柯芬特里（Kirsty Coventry）表示，她無法理解為何會出現這些負面評價。

這位來自辛巴威的前奧運游泳冠軍說道：「我們今年在米蘭—科爾蒂納冬季奧運也有類似的小屋，選手們都非常滿意。這裡的小屋真的很不錯。」

「這裡的空間稍微狹窄一些。所以，如果你非要找缺點的話，那就是空間稍微小了點。但我並不覺得這是個問題，我很喜歡這個選手村。」

約有2000名參賽者入住名古屋水岸邊的住宿設施。

柯芬特里說：「這些小屋很安靜，也很涼爽，空調運作良好。地板和牆面都很漂亮，比我住過的一些選手村更好。所以平心而論，我對日本和組委會的安排確實印象深刻。」

當法新社問及是否也樂見奧運採用臨時小屋及郵輪作為住宿設施時，她表示自己尚未登上那艘郵輪。

但她提到米蘭—科爾蒂納冬奧的住宿設施，並表示那些住宿與名古屋的「非常相似」。

她還說：「這並不是什麼新概念。而且對我來說，當我們從運動員的親身經驗出發時…我一進去，並不一定會在意外觀。」

亞運村郵輪停靠在名古屋的金城碼頭港口。 （中通社）
亞運村郵輪停靠在名古屋的金城碼頭港口。 （中通社）

精華 FAQ

  • 本屆亞運為了節省成本，未設置傳統選手村，改讓超過1萬7000名選手與隊職員分住臨時貨櫃屋、飯店及郵輪，以較彈性的方式安排住宿。

  • 部分國家認為木製貨櫃小屋空間太小，床鋪長度也不足，擔心影響選手休息與生活品質，因此對這類臨時住宿提出負面評價。

  • 柯芬特里實地視察後表示，小屋很漂亮、安靜又涼爽，空調運作良好，地板和牆面都不錯，只承認空間稍微狹窄，但認為整體安排令人印象深刻。

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