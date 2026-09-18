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名古屋亞運省錢讓選手住貨櫃屋 被批「史上最差」

編譯中心／綜合18日電
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搭載多達5000名官員和運動員參加亞運會的義大利郵輪「歌詩達塞雷納號」，在日本名...
搭載多達5000名官員和運動員參加亞運會的義大利郵輪「歌詩達塞雷納號」，在日本名古屋港停泊。（美聯社）

第20屆亞運會19日在日本愛知縣名古屋開幕，這是日本時隔32年再度舉辦亞運會。但是，連日來有關住宿條件、交通調度疏漏等問題不斷，引發多個國家及地區的代表團不滿。其中，運動員被安排入住郵輪和貨櫃屋改裝的宿舍，南韓代表團直斥條件「史上最差」。印度代表團團長則批評主辦方管理不善，指日本形象已從「很好」變為「很差」。

大公報報導，日本名古屋亞運主打「節儉」招牌，在住宿、交通、餐飲等多個環節接連爆出混亂，有輿論質疑說，節儉不等於寒酸，更別說連運動員的基本衣食住行都無法保證。

早在2016年申辦時，名古屋方面承諾以約850億日圓（約5.4億美元）「簡約辦賽」。但受通貨膨脹、日圓貶值、建材及人力成本上漲等影響，實際執行成本據估算已飆升至近2400億日圓（15.3億美元）。亞運的門票銷售不佳，原計畫銷售275萬張門票，截至開幕前僅售出不到三成，二手平台原價3折求售仍無人問津。贊助商也因東京奧運貪腐醜聞而選擇觀望或放棄贊助，據日媒報道，贊助收入僅約270億日圓（約1.7億美元）。

巨額預算缺口只能由地方財政兜底，主辦方在各個環節省錢，包括放棄建設運動員村。名古屋亞運會組委會按照最多1.5萬名參賽人員規畫住宿，其中郵輪設1500間客艙，容納約4000至5000人；貨櫃屋式臨時住宿容納約2000人；其餘人員則分散入住酒店。然而，亞運實際報名人數超過1.7萬人。組委會主席大村秀章此前則坦言，主辦方「既沒有人力也沒有預算」為超額人員安排食宿，「如果他們仍希望前來，就必須自行安排」。

此外，因主辦方的賽事註冊訊息核驗系統故障，運動員在系統「查無此人」無法完成登記，導致滯留機場數小時。現場僅提供飲用水，不提供任何食品，部分隊伍直至深夜才獲接往住宿地安排入住。

印度代表團是受影響最嚴重的隊伍之一。印度賽艇隊16日上午10時左右落地名古屋中部國際機場，等候超過4個小時仍無法離開。印度射擊隊同樣在機場等待長達3小時，最終於凌晨4時左右才抵達酒店。

2026名古屋亞運「亞運村郵輪」停靠在名古屋碼頭港口。據悉，主辦單位為節省成本並...
2026名古屋亞運「亞運村郵輪」停靠在名古屋碼頭港口。據悉，主辦單位為節省成本並創新嘗試，租用義大利郵輪「歌詩達賽琳娜號」作為海上臨時運動員住宿設施之一。該郵輪船長近300公尺，擁有約1500間客艙，預計可容納約4000至5000名運動員與職員。（中通社）

精華 FAQ

  • 主因是主辦方以節儉辦賽卻連基本住宿與交通都失序，運動員被安排住郵輪、貨櫃屋，還出現註冊系統故障與機場滯留，讓多國代表團強烈不滿。

  • 組委會原規畫最多1.5萬人住宿，安排郵輪、貨櫃屋與酒店分流，但實際報名超過1.7萬人，且主辦方坦言人力與預算不足，無法替超額人員妥善安排。

  • 印度賽艇隊與射擊隊都在名古屋機場長時間等候，賽艇隊等了超過4小時，射擊隊也延到凌晨4時才抵達酒店，顯示主辦接待與調度明顯失當。

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