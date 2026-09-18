姆巴佩轉投On…Nike又失一星 20年贊助關係告終

法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）結束與Nike約20年的合作，轉投瑞士新興品牌On。 （路透）

瑞士運動服裝品牌On將進軍足球市場，宣布簽下法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé），大膽挑戰Nike與Adidas在足球領域的主導地位。姆巴佩轉投On，對Nike更是一大打擊，因為這位世界盃 歷史進球王，孩童時期NIke就開始贊助他，前後約20年。

了解On相關業務規劃的人士透露，公司預計在明年推出首款足球鞋，之後再開發球衣及整套球隊裝備，最終則進一步推出生活風格產品與訓練鞋。

在姆巴佩之前，西班牙足球新星亞馬爾（Lamine Yamal）也未與Nike續約，改與德國Adidas合作。

On押注LightSpray製鞋技術，寄望在足球市場複製品牌在跑步及網球領域的快速擴張模式。LightSpray技術是利用機器人將連續的纖維絲噴織出鞋面。On於2024年推出這項技術，並已將其應用範圍從高階馬拉松跑鞋逐步擴展至更大眾化的產品。

公司表示，這個製鞋技術，運用在足球鞋上，目標是要打造「極致輕量、精準，並能像第二層皮膚一樣貼近運動員」的產品，讓球員能夠更貼近地感受到足球。

近年來，足球受到所謂「挑戰者品牌」顛覆的程度，仍低於跑步鞋市場。在跑步領域，On與Hoka這些新興品牌以創新的產品已經逐漸取得市占。

知情人士說，On希望與姆巴佩建立長期合作關係，部分模式將參考公司與費德勒（Roger Federer）的合作方式。已經由網球場退休的瑞士名將費德勒2019年成為On的投資者，此後一直與公司合作進行產品開發，並協助On拓展網球市場。

姆巴佩將與On的團隊密切合作，開發並測試足球鞋及服裝產品，同時也會在球場之外代言品牌。姆巴佩在聲明中說：「吸引我加入On，是因為有機會共同打造一些全新的東西，幫助塑造未來的足球運動。」