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足球／梅西39歲還有好表現 貝克漢：他應該拿金球獎

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貝克漢(右)力挺梅西再拿生涯第9座金球獎。（美聯社）
貝克漢(右)力挺梅西再拿生涯第9座金球獎。（美聯社）

英格蘭足球名宿、邁阿密國際共同老闆貝克漢（David Beckham）17日表示，他認為阿根廷球星梅西（Lionel Messi）應該贏得今年金球獎（Ballon d'Or），而非目前賭盤最看好的英格蘭前鋒凱恩（Harry Kane）。貝克漢指出，梅西在2026美加墨世界盃的表現「非常特別」，即使已39歲，仍在每場比賽發揮關鍵作用。

ESPN報導，凱恩上季效力拜仁慕尼黑及英格蘭隊，在61場比賽攻入73球，目前被視為金球獎熱門人選。不過，貝克漢認為，梅西的世界盃表現足以成為票選重要考量。梅西在世界盃攻入8球，同時帶領邁阿密國際首度奪得美國職業足球大聯盟（MLS）冠軍，並於17日的比賽再贏得球隊史上首座冠軍盃（Campeones Cup）。

貝克漢接受Apple TV訪問時表示：「當你看到梅西今晚做出這些事情，看到他在世界盃的表現，就知道他再次被列入金球獎候選並不是靠運氣。因為他很可能是這屆賽事最佳球員。他去年也有不可思議的一年。」

他說：「梅西以39歲之齡參加世界盃，像他那樣影響每一場比賽，真的很特別，沒有其他39歲球員能做到這一點，而且還能維持那樣的水準。因此，他值得被列入金球獎考量。在我看來，他應該贏得金球獎。」

貝克漢也提到凱恩、法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）、英格蘭中場貝林漢（Jude Bellingham）等競爭者，但他坦言：「我是梅西最大的支持者。」

今年金球獎競爭激烈，西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）也被視為有力競爭者，頒獎典禮預定10月26日在倫敦舉行。梅西過去曾8度獲得金球獎，分別為2009、2011、2012、2013、2016、2019、2021及2023年。

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