NFL／凱爾西坦言還不想退休 馬霍姆斯曝在泰勒絲婚禮上跳舞

馬霍姆斯跟凱爾西是酋長隊隊友。（美聯社）

NFL堪薩斯城酋長隊36歲球星凱爾西（Travis Kelce）決定迎接第14個NFL球季，他坦言還沒準備好面對退役後的人生。凱爾西表示，他依然渴望上場競爭，也相信自己能維持高水準表現，「我還是不想放下這件事」。

People報導，凱爾西14日迎來本季首場比賽，他接受ESPN訪問，面對是否是生涯最後一季的提問表示：「我現在還是有點坐在這裡，我不想放下這件事。」

凱爾西說，自己希望「一直打下去」，並自認仍能為一支爭冠球隊作出貢獻。「我仍然有渴望走上場競爭，我仍然認為自己可以在高水準競爭。」他又說：「我太熱愛這項運動了，所以我還沒準備好進入人生的下一個階段。」

凱爾西將與酋長隊四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）一起迎戰丹佛野馬。談到即將傷癒復出的馬霍姆斯，凱爾西表示對方「一如往常處於巔峰狀態」。馬霍姆斯去年球季末因前十字韌帶（ACL）撕裂受傷，如今回到球場。

除了球季，凱爾西也在訪問中談到今年與歌手泰勒絲（Taylor Swift）的婚禮。兩人今年7月3日在紐約麥迪遜廣場花園舉行婚禮，凱爾西透露，自己當天戴著白色高禮帽。

回憶婚禮，凱爾西形容那是「我人生中最美好的一晚」。「和泰勒絲結婚，比我曾經夢想過的任何事情都更加美好，因為當晚有那麼多人到場，空氣中充滿了愛。」

馬霍姆斯也透露自己在婚禮當天曾下場跳舞。他笑稱：「我的角度來看，那非常有趣，我跳了一點舞。我原本不知道自己能不能跳，但那是我休賽季第一次跳舞的經驗，感覺很好。」