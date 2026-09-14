足球／亞馬爾點名姆巴佩：金球獎唯一競爭對手
西班牙前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）表示，他自認與法國姆巴佩（Kylian Mbappe）是當今足壇最出色的球員；而憑藉西班牙奪得2026美加墨世界盃及巴塞隆納衛冕西甲冠軍的成績，亞馬爾認為今年自己更值得一座金球獎。
姆巴佩上季表現突出，先後成為世界盃、西甲及歐洲冠軍聯賽最佳射手，但皇馬最終未能贏得任何冠軍。相較之下，亞馬爾獲選為2025至26賽季西甲最佳球員，並協助巴塞隆納成功衛冕西甲冠軍，其後又成為西班牙奪得世界盃的重要功臣。
亞馬爾日前接受西班牙節目「El Mundo de Valdano」訪問時表示：「老實說，我相信我們兩人是世界上最好的球員，但今年我應該獲獎。」
他進一步補充：「對我來說，姆巴佩和我是最好的2名球員，任何觀看比賽的人都知道這一點。」
姆巴佩日前也談到金球獎評選標準，表示：「我一直認為，金球獎應該獎勵不同的球員。」他認為團隊成績當然重要，「因為足球是一項團隊運動」，但強調金球獎本質上仍是「個人獎項」。
2026年金球獎頒獎典禮將於10月26日在倫敦舉行。
亞馬爾表示，他認為自己和姆巴佩就是世界上最好的2名球員，且任何觀看比賽的人都能看出這一點，顯示他對兩人實力非常自信。 他認為自己在2025至26賽季獲選西甲最佳球員，並協助巴塞隆納衛冕西甲冠軍，之後又成為西班牙奪得世界盃的重要功臣，因此更配得上獎項。 姆巴佩認為金球獎應獎勵不同球員，團隊成績固然重要，因為足球是團隊運動，但金球獎本質上仍屬於衡量個人表現的獎項。
精華 FAQ
亞馬爾表示，他認為自己和姆巴佩就是世界上最好的2名球員，且任何觀看比賽的人都能看出這一點，顯示他對兩人實力非常自信。
他認為自己在2025至26賽季獲選西甲最佳球員，並協助巴塞隆納衛冕西甲冠軍，之後又成為西班牙奪得世界盃的重要功臣，因此更配得上獎項。
姆巴佩認為金球獎應獎勵不同球員，團隊成績固然重要，因為足球是團隊運動，但金球獎本質上仍屬於衡量個人表現的獎項。
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