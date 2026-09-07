世界盃史詩級表現 姆巴佩：今年我最有希望拿金球獎

法國球星姆巴佩。（路透）

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）今年在美加墨世界盃 足球賽攻進10球，成為世界盃史上總進球數最多的球員，同時以25球成為西甲最佳射手。他近日談及金球獎表示，2026年可能是他生涯首度贏得金球獎的好時機。

姆巴佩在皇馬與國米的歐洲冠軍聯賽賽前談到金球獎時說：「我認為，當你效力於世界上最好的俱樂部皇家馬德里時，人們自然會把這支球隊與獎項、團隊獎項和個人獎項聯想在一起。」

姆巴佩坦言，他「一直」自認是世界最佳球員，但也理解其他人可能有不同看法，畢竟有許多頂尖球員都在競爭這項榮譽。

「我不認為這是一場每個人都必須和我有相同想法的辯論。當然，我認為今年可能是我贏得金球獎的好年份，但就像我說的，最終是記者投票，他們會投給自己認為是世界最佳球員的人。」

2026年金球獎預計於10月26日在倫敦揭曉。該獎項由國際記者團投票選出，國際足總（FIFA）排名前100的國家各有1名記者參與投票，並依序選出心目中的前10名球員。巴黎聖日耳曼前鋒登貝萊（Ousmane Dembélé）去年獲得金球獎，姆巴佩則排名第7。

姆巴佩過去在金球獎評選中的最佳成績，是2023年效力巴黎聖日耳曼時拿下第3名。今年金球獎將於10月26日頒發，目前博彩公司開出的賠率中，有3名球員被認為比姆巴佩更有機會得獎。

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）目前被視為最大熱門。凱恩上季效力德國雙冠王拜仁慕尼黑，在51場比賽攻進創俱樂部紀錄的61球，世界盃也有6球進帳。

巴塞隆納前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）則被列為第2熱門。他上季隨巴塞隆納奪得西甲冠軍，並隨西班牙隊贏得世界盃；緊接著是他的俱樂部與國家隊隊友羅德里（Rodri），這名中場過去曾效力曼徹斯特城。