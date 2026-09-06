哈蘭德喊「想念長髮」公開最愛的4部電影 「小鬼當家」上榜
挪威球星、曼城前鋒哈蘭德(Erling Haaland)近日參與電影社群平台Letterboxd的「Four Favorites」單元，公開自己最喜愛的4部電影，分別是「華爾街之狼」(The Wolf of Wall Street)、「神鬼戰士」(Gladiator)、「特洛伊：木馬屠城」(Troy)與「小鬼當家」(Home Alone)。這份片單從史詩戰爭片、野心勃勃的人物故事到經典聖誕喜劇，讓外界一窺這名以強大身體素質與進球能力聞名的足球明星，罕見的另一面。
其中，「神鬼戰士」與「特洛伊：木馬屠城」都是以宏大戰爭場面與男性英雄角色為核心的史詩電影，「華爾街之狼」則圍繞野心、財富與極端人生，而「小鬼當家」則為充滿節慶氣氛的家庭喜劇。
哈蘭德的片單也反映他近年面對媒體的變化。這名曼城射手早年曾以回答簡短、較為保守聞名，甚至曾笑稱，記者提出什麼樣的問題，就會得到相應的回答，若只是問天氣如何，答案可能就只有「很好」。
不過，隨著年紀增長，哈蘭德也曾坦言自己愈來愈習慣與媒體互動。如今參與強調個人直覺與真實喜好的Letterboxd單元，也讓球迷看到他在足球場之外較少曝光的一面。
此外，26歲的哈蘭德在美加墨世界盃足球賽之後，剪去一頭長髮，短髮平頭造型，他5日坦言，「當然想念我的長髮，但現在是改變的時候。」
哈蘭德表示：「頭髮還會再長回來，希望以後還會變長。」
他列出的4部電影分別是《華爾街之狼》、《神鬼戰士》、《特洛伊：木馬屠城》與《小鬼當家》，片單橫跨史詩、商戰與喜劇類型。 從選片可看出他偏好氣勢宏大的史詩戰爭片，也喜歡充滿野心與人物張力的故事，同時不排斥像《小鬼當家》這類溫馨的節慶喜劇。 哈蘭德坦言當然會想念長髮，但也表示現在是改變的時候，並強調頭髮之後還會再長回來，希望未來仍有機會留長。
精華 FAQ
他列出的4部電影分別是《華爾街之狼》、《神鬼戰士》、《特洛伊：木馬屠城》與《小鬼當家》，片單橫跨史詩、商戰與喜劇類型。
從選片可看出他偏好氣勢宏大的史詩戰爭片，也喜歡充滿野心與人物張力的故事，同時不排斥像《小鬼當家》這類溫馨的節慶喜劇。
哈蘭德坦言當然會想念長髮，但也表示現在是改變的時候，並強調頭髮之後還會再長回來，希望未來仍有機會留長。
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