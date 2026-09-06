我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

哈蘭德喊「想念長髮」公開最愛的4部電影 「小鬼當家」上榜

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈蘭德5日比賽中帶球進攻。(歐新社)
哈蘭德5日比賽中帶球進攻。(歐新社)

挪威球星、曼城前鋒哈蘭德(Erling Haaland)近日參與電影社群平台Letterboxd的「Four Favorites」單元，公開自己最喜愛的4部電影，分別是「華爾街之狼」(The Wolf of Wall Street)、「神鬼戰士」(Gladiator)、「特洛伊：木馬屠城」(Troy)與「小鬼當家」(Home Alone)。這份片單從史詩戰爭片、野心勃勃的人物故事到經典聖誕喜劇，讓外界一窺這名以強大身體素質與進球能力聞名的足球明星，罕見的另一面。

其中，「神鬼戰士」與「特洛伊：木馬屠城」都是以宏大戰爭場面與男性英雄角色為核心的史詩電影，「華爾街之狼」則圍繞野心、財富與極端人生，而「小鬼當家」則為充滿節慶氣氛的家庭喜劇。

哈蘭德的片單也反映他近年面對媒體的變化。這名曼城射手早年曾以回答簡短、較為保守聞名，甚至曾笑稱，記者提出什麼樣的問題，就會得到相應的回答，若只是問天氣如何，答案可能就只有「很好」。

不過，隨著年紀增長，哈蘭德也曾坦言自己愈來愈習慣與媒體互動。如今參與強調個人直覺與真實喜好的Letterboxd單元，也讓球迷看到他在足球場之外較少曝光的一面。

此外，26歲的哈蘭德在美加墨世界盃足球賽之後，剪去一頭長髮，短髮平頭造型，他5日坦言，「當然想念我的長髮，但現在是改變的時候。」

哈蘭德表示：「頭髮還會再長回來，希望以後還會變長。」

精華 FAQ

  • 他列出的4部電影分別是《華爾街之狼》、《神鬼戰士》、《特洛伊：木馬屠城》與《小鬼當家》，片單橫跨史詩、商戰與喜劇類型。

  • 從選片可看出他偏好氣勢宏大的史詩戰爭片，也喜歡充滿野心與人物張力的故事，同時不排斥像《小鬼當家》這類溫馨的節慶喜劇。

  • 哈蘭德坦言當然會想念長髮，但也表示現在是改變的時候，並強調頭髮之後還會再長回來，希望未來仍有機會留長。

世界盃

上一則

美網／從資格賽殺進16強 鄭欽文：迎萬難，贏萬難

下一則

美網／台3女將同闖女雙16強 謝淑薇、詹皓晴將上演內戰

延伸閱讀

哈蘭德剪掉飄逸長髮 俐落造型迎戰曼城新球季

哈蘭德剪掉飄逸長髮 俐落造型迎戰曼城新球季
哈蘭德拍剪髮全紀錄 女友快哭了：早上醒來會想這是誰

哈蘭德拍剪髮全紀錄 女友快哭了：早上醒來會想這是誰
今年內第5人走了 「小鬼當家2」又1演員離世 享壽94歲

今年內第5人走了 「小鬼當家2」又1演員離世 享壽94歲
經理也走了 「小鬼當家2」包括凱文媽媽今年已4演員離世

經理也走了 「小鬼當家2」包括凱文媽媽今年已4演員離世

熱門新聞

女籃世界盃開打，上屆世界盃亞軍中國隊在分組賽首戰負於衛冕冠軍美國隊。(新華社)

女籃世界杯開打 中國隊小組賽首戰不敵美國隊

2026-09-04 15:52
約克維奇美網首輪意外遭淘汰。（美聯社）

美網／約克維奇5盤大戰輸球「體力明顯跟不上」爆冷1輪遊

2026-08-31 00:12
高爾夫球名將老虎伍茲（右）2日在女友凡妮莎(左)陪伴下離開法院。(美聯社)

他酒駕她罹癌 老虎伍茲與女友感情反而變得更穩固

2026-09-05 00:46
谷愛凌出席時尚活動。（美聯社）

天才少女也曾迷失 谷愛凌親揭「不怕嘗試」的成長哲學

2026-09-04 17:30
崔妮蒂穿上印有「我愛男朋友」的上衣觀戰美網，力挺男友謝爾頓。（路透）

美網／足壇最高薪女將「小蟲」羅德曼女兒高調示愛謝爾頓

2026-09-03 08:40
梅西宣布結束阿根廷國家隊球員生涯。（新華社）

梅西宣布告別阿根廷國家隊…決賽失利兩天 就寫好引退信

2026-08-31 11:44

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨