哈蘭德喊「想念長髮」公開最愛的4部電影 「小鬼當家」上榜

哈蘭德5日比賽中帶球進攻。(歐新社)

挪威球星、曼城前鋒哈蘭德(Erling Haaland)近日參與電影社群平台Letterboxd的「Four Favorites」單元，公開自己最喜愛的4部電影，分別是「華爾街之狼」(The Wolf of Wall Street)、「神鬼戰士」(Gladiator)、「特洛伊：木馬屠城」(Troy)與「小鬼當家」(Home Alone)。這份片單從史詩戰爭片、野心勃勃的人物故事到經典聖誕喜劇，讓外界一窺這名以強大身體素質與進球能力聞名的足球明星，罕見的另一面。

其中，「神鬼戰士」與「特洛伊：木馬屠城」都是以宏大戰爭場面與男性英雄角色為核心的史詩電影，「華爾街之狼」則圍繞野心、財富與極端人生，而「小鬼當家」則為充滿節慶氣氛的家庭喜劇。

哈蘭德的片單也反映他近年面對媒體的變化。這名曼城射手早年曾以回答簡短、較為保守聞名，甚至曾笑稱，記者提出什麼樣的問題，就會得到相應的回答，若只是問天氣如何，答案可能就只有「很好」。

不過，隨著年紀增長，哈蘭德也曾坦言自己愈來愈習慣與媒體互動。如今參與強調個人直覺與真實喜好的Letterboxd單元，也讓球迷看到他在足球場之外較少曝光的一面。

此外，26歲的哈蘭德在美加墨世界盃 足球賽之後，剪去一頭長髮，短髮平頭造型，他5日坦言，「當然想念我的長髮，但現在是改變的時候。」

哈蘭德表示：「頭髮還會再長回來，希望以後還會變長。」