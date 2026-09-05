足球／C羅愛妻新婚後首露面 全身珠寶價值5500萬美元

喬治娜羅德里格斯現身威尼斯影展紅毯。(美聯社)

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），在上個月與西班牙模特兒喬治娜羅德里格斯（Georgina Rodríguez）完婚。昨喬治娜羅德里格斯現身威尼斯影展紅毯，出席日本導演塚本晉也執導的首部英語片「Mr. Nelson, Did You Kill People?」首映會，這也是她婚後首次公開露面。

喬治娜羅德里格斯身著一襲深藍色裙裝禮服現身，搭配合身剪裁且展現胸線的西裝外套。她將這套低調的設計與吸睛的珠寶做搭配，包括雙層項鍊、大耳環以及月牙形戒指。

而全場焦點是一條項鍊，飾有一顆50克拉明亮式切割鑽石、一顆6.41克拉明亮式切割鑽石、98克拉梨形鑽石、40克拉明亮式切割鑽石以及2克拉欖尖形切割鑽石。

她的其他配飾包括含有2顆25克拉梨形鑽石、26克拉心形鑽石和4.35克拉明亮式切割鑽石的耳環，以及來自蕭邦「喀拉哈里之園」（Garden of Kalahari）與高級珠寶（Haute Joaillerie）系列的戒指。雖該珠寶品牌並未透露價格，但外媒估計這些珠寶總價值可能高達5500萬美元。

喬治娜羅德里格斯手上的珠寶備受關注。(美聯社)