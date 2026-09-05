我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美第十久 加州急診要花3個半小時

美國遇到熊怎麼辦？有時裝死有時要反擊

NFL／凱爾西婚前砸535萬元 買下俄亥俄湖畔豪宅

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
美式足球明星凱爾西拍攝Tommy Hilfiger廣告。（美聯社）
美式足球明星凱爾西拍攝Tommy Hilfiger廣告。（美聯社）

美式足球明星凱爾西（Travis Kelce）在與流行天后泰勒絲（Taylor Swift）結婚前數月，豪擲535萬美元，在俄亥俄州購入一棟大型湖畔豪宅。

華爾街日報取得的房產紀錄顯示，現年36歲、效力NFL堪薩斯城酋長隊的凱爾西於今年3月完成這棟2.1萬平方英尺豪宅的交易，4個月後，他與同為36歲的泰勒絲在紐約舉行婚禮。

這處房產位於俄亥俄州布拉滕納爾（Bratenahl），占地3.5英畝，距離凱爾西成長的克里夫蘭高地（Cleveland Heights）數英里。該住宅先前由蓋瑞・佩萊格里諾（Gary Pellegrino）持有，他於2023年以195萬美元購入這棟房屋。

▲ 影片來源：x平台@WSJ（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這棟新豪宅也為凱爾西與泰勒絲名下的房產再添一筆。兩人據稱已在田納西州、羅德島州、紐約州、加州及堪薩斯州擁有房產。

報導指出，俄亥俄住宅之後經過「大規模翻修」，並於2024年以699萬美元掛牌出售，最近一次開價則為599萬美元。

豪宅坐落於伊利湖（Lake Erie）湖畔，擁有8間臥室、11間浴室，以及遊戲室和家庭劇院。房屋原有的門房則被改建為一棟設有2間臥室的客用小屋。

此外，新住宅還配備恆溫游泳池、溫控酒窖與品酒室、健身中心、撞球室及撲克區等設施。

代表交易雙方的房仲公司The Agency Cleveland經紀人大衛・艾爾斯（David Ayers）與尼克・扎維茨（Nick Zawitz）透過團隊表示：「我們為新屋主感到非常高興，也對克里夫蘭感到無比興奮。」

凱爾西與泰勒絲於2023年9月公開戀情。今年7月3日，兩人在紐約市麥迪遜廣場花園舉行婚禮。

精華 FAQ

  • 房產紀錄顯示，他在今年3月完成交易，購入價為535萬美元，時間點早於4個月後與泰勒絲在紐約舉行婚禮。

  • 豪宅位於布拉滕納爾、鄰近克里夫蘭高地，占地3.5英畝、約2.1萬平方英尺，並有8間臥室、11間浴室、家庭劇院與遊戲室。

  • 這是兩人名下再新增的一處房產，外界指出他們已在田納西、羅德島、紐約、加州及堪薩斯州擁有多處住宅。

世界盃

上一則

他酒駕她罹癌 老虎伍茲與女友感情反而變得更穩固

下一則

足球／C羅愛妻新婚後首露面 全身珠寶價值5500萬美元

延伸閱讀

凱爾西首曝婚後生活 讚老婆泰勒絲「毫不費力的優雅」

凱爾西首曝婚後生活 讚老婆泰勒絲「毫不費力的優雅」
紐森卸任前售750萬豪宅 8年增值380萬

紐森卸任前售750萬豪宅 8年增值380萬
19.5萬月租LA豪宅 科技富豪身分成謎

19.5萬月租LA豪宅 科技富豪身分成謎

內陸大熊湖水濱豪宅1500萬掛牌 若成交將是現有最高紀錄2倍

內陸大熊湖水濱豪宅1500萬掛牌 若成交將是現有最高紀錄2倍

熱門新聞

女籃世界盃開打，上屆世界盃亞軍中國隊在分組賽首戰負於衛冕冠軍美國隊。(新華社)

女籃世界杯開打 中國隊小組賽首戰不敵美國隊

2026-09-04 15:52
約克維奇美網首輪意外遭淘汰。（美聯社）

美網／約克維奇5盤大戰輸球「體力明顯跟不上」爆冷1輪遊

2026-08-31 00:12
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯25日在美網混雙賽出戰。(路透)

美網／辛納傷退、男單奪冠賠率洗牌 女單群雄割據、天才少女聲勢看漲

2026-08-28 00:30
英國女將包特（Katie Boulter）6月於溫網。(歐新社)

美網賽場飄「大麻味」英國選手問：這是正常嗎？

2026-08-29 18:53
崔妮蒂穿上印有「我愛男朋友」的上衣觀戰美網，力挺男友謝爾頓。（路透）

美網／足壇最高薪女將「小蟲」羅德曼女兒高調示愛謝爾頓

2026-09-03 08:40
谷愛凌出席時尚活動。（美聯社）

天才少女也曾迷失 谷愛凌親揭「不怕嘗試」的成長哲學

2026-09-04 17:30

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統

習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」