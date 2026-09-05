NFL／凱爾西婚前砸535萬元 買下俄亥俄湖畔豪宅
美式足球明星凱爾西（Travis Kelce）在與流行天后泰勒絲（Taylor Swift）結婚前數月，豪擲535萬美元，在俄亥俄州購入一棟大型湖畔豪宅。
華爾街日報取得的房產紀錄顯示，現年36歲、效力NFL堪薩斯城酋長隊的凱爾西於今年3月完成這棟2.1萬平方英尺豪宅的交易，4個月後，他與同為36歲的泰勒絲在紐約舉行婚禮。
這處房產位於俄亥俄州布拉滕納爾（Bratenahl），占地3.5英畝，距離凱爾西成長的克里夫蘭高地（Cleveland Heights）數英里。該住宅先前由蓋瑞・佩萊格里諾（Gary Pellegrino）持有，他於2023年以195萬美元購入這棟房屋。
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這棟新豪宅也為凱爾西與泰勒絲名下的房產再添一筆。兩人據稱已在田納西州、羅德島州、紐約州、加州及堪薩斯州擁有房產。
報導指出，俄亥俄住宅之後經過「大規模翻修」，並於2024年以699萬美元掛牌出售，最近一次開價則為599萬美元。
豪宅坐落於伊利湖（Lake Erie）湖畔，擁有8間臥室、11間浴室，以及遊戲室和家庭劇院。房屋原有的門房則被改建為一棟設有2間臥室的客用小屋。
此外，新住宅還配備恆溫游泳池、溫控酒窖與品酒室、健身中心、撞球室及撲克區等設施。
代表交易雙方的房仲公司The Agency Cleveland經紀人大衛・艾爾斯（David Ayers）與尼克・扎維茨（Nick Zawitz）透過團隊表示：「我們為新屋主感到非常高興，也對克里夫蘭感到無比興奮。」
凱爾西與泰勒絲於2023年9月公開戀情。今年7月3日，兩人在紐約市麥迪遜廣場花園舉行婚禮。
房產紀錄顯示，他在今年3月完成交易，購入價為535萬美元，時間點早於4個月後與泰勒絲在紐約舉行婚禮。 豪宅位於布拉滕納爾、鄰近克里夫蘭高地，占地3.5英畝、約2.1萬平方英尺，並有8間臥室、11間浴室、家庭劇院與遊戲室。 這是兩人名下再新增的一處房產，外界指出他們已在田納西、羅德島、紐約、加州及堪薩斯州擁有多處住宅。
精華 FAQ
房產紀錄顯示，他在今年3月完成交易，購入價為535萬美元，時間點早於4個月後與泰勒絲在紐約舉行婚禮。
豪宅位於布拉滕納爾、鄰近克里夫蘭高地，占地3.5英畝、約2.1萬平方英尺，並有8間臥室、11間浴室、家庭劇院與遊戲室。
這是兩人名下再新增的一處房產，外界指出他們已在田納西、羅德島、紐約、加州及堪薩斯州擁有多處住宅。
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