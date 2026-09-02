皇馬又辱華 哀悼尼泊爾山洪罹難者 貼文觸及敏感「藏獨」

皇馬用「Tibet」而非「Xizang」來描述西藏，還把西藏與尼泊爾並列為兩個對等主體，引發中國網友不滿。（取材自微博）

西班牙皇家馬德里足球俱樂部又辱華了！近日皇馬為尼泊爾泥石流災害罹難者哀悼時，將「西藏」與「尼泊爾」並列為對等主體，引發部分中國網友不滿。

大風新聞報導，擁有2026世界盃 金球獎球員姆巴佩（Kylian Mbappe）的皇馬，日前透過境外官方社群帳號發布球隊為尼泊爾山洪默哀圖片，並寫道「悼念在尼泊爾和西藏災害中的遇難者」。貼文將「西藏」與「尼泊爾」並列為兩個對等主體，並用「Tibet」而非「Xizang」來描述西藏。

相較之下，西甲其他球隊在發布類似悼念內容時，使用的是「尼泊爾－中國」的表述。

面對中國網友的質疑，皇馬目前未刪除相關貼文，也未對外解釋或修改措辭。

中國官媒「環球時報」批評，西藏是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會公認的事實，不存在任何模糊的空間。將中國西藏與主權國家尼泊爾並列，刻意剝離西藏的中國屬地屬性，本質上是變相迎合分裂敘事。這個帖子引發了一些「藏獨」帳號的自嗨，可見其錯誤信息已經造成了實際影響。

環時批評，皇馬如果真心尊重遇難者、尊重中國球迷、尊重國際社會普遍認同的一個中國原則，請公開糾正措辭，使用正確的說法：China's Xizang（中國西藏）。

這不是皇馬首次在涉華問題上引發爭議。

今年2月，皇馬21歲球員豪森（Dean Huijsen）在社交媒體轉發一條多圖動態，該動態的首張截圖下寫著兩條英語評論「就連中國人都會覺得他像中國人」、「用牙線都能擋住他的眼睛」，被認為有明顯的辱華意味，在引發中國輿論普遍不滿後，豪森隨後道歉刪除。

9月2日上午，大型機械在西藏吉隆口岸受災核心區展開作業。（新華社）