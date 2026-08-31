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還能看到梅西踢球嗎？來北美吧 至少待到2028賽季

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足球／還能看到梅西踢球嗎？來北美吧 至少待到2028賽季

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阿根廷足球巨星梅西宣布從阿根廷國家隊退役，而今年世界盃足球賽也成為他國家隊生涯最...
阿根廷足球巨星梅西宣布從阿根廷國家隊退役，而今年世界盃足球賽也成為他國家隊生涯最後一舞。(路透)

阿根廷足球傳奇球星梅西（Lionel Messi）31日宣布正式退出阿根廷國家隊，結束長達20多年的國際賽生涯。他坦言，這個決定「曾經痛苦，現在依然痛苦」，但自己明白現在是離開的時候。39歲的梅西以207場125球告別國家隊，曾率隊奪得2022年世界盃及2021、2024年美洲盃冠軍；他雖退出國際賽，仍將繼續效力美職聯邁阿密國際隊（Inter Miami），合約至少至2028賽季。

國際賽事對球員而言往往負擔沉重，梅西等球星過去必須在國際賽期間離開俱樂部，長途奔波參加國家隊比賽。為縮短旅途時間並加快身體恢復，梅西和其他球星甚至曾搭乘包機往返。

退出國家隊後，39歲的梅西未來在夏季及其他國際賽期間，將不必再為代表隊賽事奔波，可以留在家中休息或安排度假。

梅西宣布退出阿根廷國家隊，意味著他未來將不再代表阿根廷參加國際賽事，但仍會繼續征戰俱樂部賽場。目前，他效力美職聯邁阿密國際隊（Inter Miami），合約將持續至2028年美職聯賽季。

梅西日前對陣蒙特婁足球俱樂部（CF Montreal）時單場攻進4球，目前以18球暫居聯盟進球榜首。

梅西在國家隊生涯共出賽207場、攻進125球，其中在世界盃、美洲盃及世界盃資格賽等正式比賽中，出賽147場攻進71球。他在告別信中寫道：「時代正在結束，剩下的時間已經不多，這讓我非常難過。我愛著、曾經愛著，也將永遠愛著在國家隊的日子。」

「我已經耗盡自己，再也沒有什麼可以付出了。而且有非常優秀的年輕球員正在成長，他們值得站在這裡。」梅西說。

他感謝過去20年來球迷的支持，表示未來將從場外繼續支持國家隊，「現在，我將成為你們中的一員，無論是在順境，尤其是在逆境中，都會一直從外面支持和陪伴你們。」

梅西在文中透露，這封告別文字其實是在世界盃決賽結束後2天、7月21日寫下；父親去世後，更讓他堅定這項決定。

精華 FAQ

  • 梅西表示自己已經耗盡心力，認為現在是離開的時候，這個決定雖然痛苦但必須接受；他也提到有優秀年輕球員接棒，自己希望把舞台留給下一代。

  • 梅西國家隊共出賽207場、攻進125球，並帶領阿根廷奪下2022年世界盃，以及2021、2024年美洲盃冠軍，完成生涯最重要的國家隊榮耀。

  • 梅西雖退出國際賽，但仍會效力美職聯的邁阿密國際隊，合約至少持續到2028賽季；未來國際賽期間他也不必再長途奔波，可留在家中休息。

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