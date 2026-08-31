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還能看到梅西踢球嗎？來北美吧 至少待到2028賽季

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足球／梅西退出國家隊 曾率阿根廷贏世界盃、2奪美洲盃

中央社／31日綜合外電報導
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阿根廷足球傳奇球星梅西宣布退出國家隊當天，民眾走過阿根廷火車站一幅梅西的壁畫。（...
阿根廷足球傳奇球星梅西宣布退出國家隊當天，民眾走過阿根廷火車站一幅梅西的壁畫。（路透）

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今天在社群媒體發文表示將退出阿根廷國家隊，而他才剛在今年7月帶領阿根廷連續第2屆闖入世界盃決賽。

法新社報導，現年39歲的梅西曾率阿根廷於2022年奪得世界盃冠軍，今年世界盃又率隊一路挺進決賽，最終不敵西班牙，屈居亞軍。

梅西在個人Instagram帳號曬出手寫信表示：「這是一個令人痛心的決定，到現在我的靈魂深處依然感到無比刺痛，但我明白現在是正確的時機。我發誓我總是傾盡所有，不只是近年來我們贏得一切的這段時間，在更早之前也是如此。我總是為了這身球衣而奮戰，獻出我的一切。」

梅西在2022年世界盃決賽中，透過點球大戰擊敗法國隊，率領阿根廷捧起世界盃金盃；但在2026年決賽中，阿根廷隊以0比1敗給西班牙隊。

在今年8月，梅西的父親荷黑．梅西（Jorge Messi）離世後，他曾表示「很懷疑自己還能踢多久」。

當時梅西表示：「沒有你，我不知道該怎麼辦，不知道該如何繼續下去。我只會踢足球，但現在我真的不知道自己還能踢多久。」

梅西與美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際（Inter Miami）的合約簽至2028年球季結束。

梅西總共代表阿根廷國家隊出場207次，也是隊史最佳射手，共攻入125球。在長達21年的國家隊生涯中，梅西還曾2度贏得美洲盃冠軍，並獲得2座世界盃金球獎。

此外，梅西職業生涯曾8度獲得金球獎，是足壇史上獲獎次數最多的球員。

在今年世界盃賽事中，梅西展現出極佳狀態，個人攻入8球，並在4強賽對英格蘭的比賽中送出2次助攻，助阿根廷在比賽末段戲劇性逆轉，再次挺進決賽。

然而，再度捧起獎盃的夢想終究未能實現，阿根廷最後不敵西班牙。梅西在領取亞軍獎牌後被拍到落淚，他形容失利的痛苦「非常巨大」，而且「這個傷口需要很長時間才能癒合」。

梅西表示，「現在是時候讓新一代的阿根廷球員接過火炬了」。他強調，「我愛、我曾經愛過，而且我將永遠熱愛身披國家隊戰袍」。

他也表示，「我已經付出了我的全部，再也沒有更多可以奉獻的了；此外，在我身後還有許多非常有天賦的年輕球員，他們值得擁有一席之地」。

精華 FAQ

  • 梅西表示，自己在國家隊已付出全部，心中雖然仍感到刺痛，但認為現在是正確時機。他也提到，阿根廷已有許多有天賦的年輕球員，應該接過火炬。

  • 梅西代表阿根廷出賽207次、攻入125球，是隊史最佳射手。他曾率隊奪得2022年世界盃冠軍，也兩度拿下美洲盃冠軍，並獲得2座世界盃金球獎。

  • 梅西坦言，輸掉世界盃決賽的痛苦非常巨大，傷口可能需要很長時間才能癒合。他同時表示，自己已沒有更多可以奉獻，未來應由新一代球員延續阿根廷的競爭力。

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