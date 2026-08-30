馬拉度納「上帝之手」足球 德州拍出335萬元高價

阿根廷球星馬拉度納在1986年世界盃賽事中，進球出現「上帝之手」爭議。（美聯社檔案照）

在1986年世界盃 賽事中，阿根廷球星馬拉度納（Diego Maradona）攻入具爭議的「上帝之手」（Hand of God）進球時所用的足球，日前在德州海瑞得拍賣行（Heritage Auctions）以335萬元高價成交。不過，此價格遠低於拍賣前的預估的1000萬元。

藝術新聞網（Artnews）報導，海瑞得拍賣行拍賣師普羅文扎萊（Mike Provenzale）在拍賣前向媒體表示，這顆足球是真正獨一無二的珍品，更是現存最具歷史意義的足球相關物品。

馬拉度納在墨西哥市阿茲特克（Azteca）體育場舉行的八強賽中對陣英格蘭時攻入這記進球，起初看起來像是頭槌。慢動作重播顯示，這位阿根廷前鋒用左手將球拍過門將希爾頓（Peter Shilton），但裁判並未發現這次犯規。賽後，馬拉度納向記者表示，進球「一半是馬拉度納的頭，一半是上帝之手」。

四分鐘後，當阿根廷以1比0領先時，馬拉度納再度破門。這次沒有任何爭議，他盤球突破數名英格蘭球員後射球入門，這一球隨後被票選為國際足總（FIFA）世界盃的「世紀最佳進球」（Goal of the Century）。

該場比賽裁判納瑟（Ali Ben Nasser）曾表示，由於馬拉度納與希爾頓均背向著他，因此他無法清楚看到那次手球犯規。

這顆愛迪達「阿茲特克」足球由納瑟珍藏了36年，直至2022年才首次公開拍賣。競標價一度飆至200萬英鎊（237萬美元），但因未達底價，該球最後賣給一位私人買家。2023年2月，這顆球再度於全球頂級收藏品與球星卡拍賣平台Goldin待價而沽，卻依然流標。

該顆球的真偽已透過照片證據獲得驗證，海瑞得拍賣行表示，專家將球體上的獨特特徵，包括可見痕跡及其他辨識細節與英格蘭隊比賽的照片，以及1986年世界盃期間使用的其他愛迪達「阿茲特克」球影像進行比對。分析結果顯示，該球與馬拉度納兩次進球的照片均相符。

普羅文扎萊在拍賣前指出，這顆球送來時，他在海瑞得已工作了20年，過去曾有許多拍品一到手，整個部門便會停下其他所有工作，這顆球便是如此。他說，這是件極具標誌性的拍品，即使是對足球一無所知或不了解該賽事的人，也能體會到它背後的價值；而它能與那兩次進球的影像完美吻合，更是錦上添花。

此次成交價遠低於2022年蘇富比拍賣會上，馬拉度納在同一場比賽中穿過的球衣所創下的930萬元紀錄；那次拍賣當時也創下體育紀念品的最高成交紀錄。

這顆球也未能打破「最貴運動球類」的紀錄。大谷翔平於2024年美國職棒大聯盟（MLB）賽季中擊出的第50支全壘打球，最終以439萬元（含買家酬金）成交。