NFL宣布停辦「職業盃明星賽」 僅表揚88位最佳球員

2026年職業盃賽事於舊金山開打。(路透)

美國國家美式足球聯盟（NFL）宣布取消有75年歷史的「職業盃賽事」（Pro Bowl Games），未來不再舉行美聯（AFC）對國聯（NFC）的全明星對抗賽，但聯盟仍會選出88名「職業盃球員」，並於每年2月在洛杉磯舉辦慶祝活動，表彰當季表現最出色的球員。

NFL表示，2026球季的88名職業盃球員將於12月公布，且不再設置遞補球員。入選球員將於2027年的2月某個周末，在洛杉磯參加慶祝活動，但不會進行任何比賽或競技。

NFL足球營運執行副總裁特洛伊文森（Troy Vincent）在聲明中表示，這項調整是聯盟持續與球員溝通後作出的決定。他指出，能獲得隊友、教練與球迷認可，成為各自位置上最優秀的球員之一，「具有巨大的意義」，因此聯盟希望將重點放在提升這項榮譽的認可程度，讓它與球員場上的表現相稱。

文森之後進一步表示，球員告訴他，季後賽結束後「不想再進行競技性比賽」。

他說：「你剛打完冠軍賽，觀眾看到了比賽的身體對抗強度，接著你又試圖複製那種強度。坦白說，這感覺不對。這並不是一個好的呈現方式。」

NFL負責俱樂部事務、國際事務及聯盟活動的執行副總裁彼得奧雷利（Peter O'Reilly）表示：「歸根究柢，職業盃的核心，就是表彰當季在真正比賽中表現最頂尖的球員。」因此，NFL此次改革將焦點從「比賽」轉向「榮譽」。