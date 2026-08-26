花滑金牌劉美賢宣布休賽「精進技巧」承諾2027年回歸

劉美賢上月出席ESPYS頒獎典禮。（美聯社）

美國花式滑冰奧運金牌得主劉美賢（Alysa Liu）宣布將缺席2026-2027賽季，暫時離開賽場「重新調整」並「微調」自己的滑冰技巧。21歲的她表示，希望利用這段時間挑戰自己、持續進步，並確認將在2027至2028賽季回歸。

劉美賢25日在Instagram透露，她原本獲分配參加國際滑冰總會（ISU）花式滑冰大獎賽：「我一直想用新的方式挑戰自己，讓我的藝術表現與滑冰能夠持續進化。」

劉美賢表示，對她而言，讓比賽反映自己的「個人成長」十分重要，因此決定暫時離開賽場，花時間「重新調整」並「微調」各方面。她也向粉絲保證：「不用擔心，我會回來。」

她說，這項決定無論從理性、情感或身體狀況來看，都是最合理的選擇，「我只是覺得這是正確的決定，所以我相信自己的直覺。」

劉美賢透露，她已與教練菲利普迪古列爾莫（Phillip DiGuglielmo）及斯卡利（Massimo Scali）討論，兩人都理解她的想法。

劉美賢表示，雖然會想念在各項國際賽事中與其他選手見面的時光，但她相信未來還有很多機會，因此會在休戰期間為隊友加油。

劉美賢2022年北京冬奧後曾因身心耗竭，在16歲時宣布退役，之後於2026年重返賽場，並在2月舉行的米蘭科爾蒂冬奧締造佳績，拿下女子單人及混合團體2面金牌。

她7月更獲頒2026年ESPYS「最佳突破運動員獎」。領獎時她回顧自己的花滑生涯說：「我曾經歷過一些非常艱難的時期，也曾休息2年。對我而言，這次真的感覺像是以自己的方式、為自己以及這項運動突破了。」