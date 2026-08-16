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生第6個寶寶？C羅沒把話說死 老婆說「10年後再考慮」

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C羅與老婆喬治娜2018年的合照。（路透）
C羅與老婆喬治娜2018年的合照。（路透）

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與喬治娜（Georgina Rodriguez）8月11日在葡萄牙卡斯凱什（Cascais）低調完婚，2人近日首度公開婚禮細節，更透露這個日子對彼此具有特殊意義。2人表示，8月11日正是他們2016年在馬德里的Gucci門市初次相遇的日子；談到是否會再生第六個孩子？C羅則表示「凡事皆有可能」。

兩人接受「Vogue」訪問時透露，2016年8月11日，當時31歲的C羅走進馬德里一家Gucci門市，22歲的喬治娜正代替同事值班。C羅回憶，當時自己背對著喬治娜，轉身後兩人四目相交，「從那一刻開始……」。喬治娜接著說：「那是一場夢。」C羅也表示：「是的，一場夢。我知道她是我生命中的摯愛，我想……我想她也認為我是她生命中的摯愛。」

交往10年後，兩人選擇在相識10周年的同一天結婚。婚禮地點則是2人在葡萄牙卡斯凱什共同打造多年的度假住宅，雖然房子已經興建多年，但兩人僅在幾個月前正式搬入。

為了呼應2人當年在Gucci門市相遇的緣分，婚禮當天也選擇穿著Gucci服裝。喬治娜穿白色絲質裙裝，C羅則穿淺米色棉質西裝。完成婚禮後，兩人還前往葡萄牙法蒂瑪聖母朝聖地（Shrine of Our Lady of Fátima）接受私人祝福。

兩人目前共同育有5名子女，C羅被問及是否考慮再生一個孩子時表示：「凡事皆有可能。」

今年32歲的喬治娜則笑說：「現在再要一個孩子，家裡就太滿了。」但她也表示，等最小的孩子15、16歲時，他們仍然年輕，「所以為什麼不呢？」她坦言，自己無法想像沒有年幼孩子陪伴的生活，因此未來仍有可能再添新成員。

C羅目前最小的小孩於2022年出生，今年4歲。

精華 FAQ

  • 兩人選在8月11日、也就是他們2016年在馬德里Gucci門市初次相遇的10周年當天結婚，象徵把相識紀念日變成婚禮日，對彼此都很有意義。

  • 婚禮地點在葡萄牙卡斯凱什、兩人多年打造的度假住宅內舉行。為呼應當年在Gucci門市相遇，兩人婚禮當天也特別選穿Gucci服裝。

  • C羅被問到再生一個孩子時表示「凡事皆有可能」，沒有直接否認；喬治娜則說現在家裡已經太滿，但也認為等孩子長大後，未來仍可能再添新成員。

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