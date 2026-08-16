足球／C羅在「客廳辦婚禮」盼30年後孩子仍記得餐桌的誓言

C羅與喬治娜已完婚。(路透)

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與喬治娜（Georgina Rodríguez）日前曝光低調婚禮細節，兩人8月11日在葡萄牙卡斯凱什（Cascais）舉行婚禮，沒有選擇豪華城堡或盛大場地，而是在自家客廳、與5名子女一同完成婚姻誓言。喬治娜表示，希望30年後，孩子們仍能想起「父母曾在這張餐桌前交換婚姻誓言」。

41歲的C羅娶了交往十年的歲喬治娜，婚禮由2人的5名子女共同見證，包括9歲雙胞胎伊娃・瑪麗亞（Eva Maria）與馬特奧（Mateo）、8歲女兒艾蘭娜（Alana）、4歲女兒貝拉（Bella），以及C羅與前段感情所生、現年16歲的兒子小克里斯蒂亞諾（Cristiano Jr.）。

喬治娜向「Vogue」雜誌透露，兩人特別選在「我們家的客廳」結婚，因為那裡正是全家平時「吃早餐、午餐和晚餐，以及生活最真實日常」的地方。她說：「30年後，我希望孩子們會想，『在這張桌子旁發生了一件美好的事——那是我們父母交換婚姻誓言的地方。』」

對此，C羅則幽默回應：「可能不會是同一張桌子，我們可能會換裝潢。」

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據報導，兩人未來仍計畫舉辦大型婚禮，與親朋好友一起慶祝。不過這次選擇低調舉行婚禮，是為了紀念兩人相戀10周年。喬治娜回憶，自己小時候曾夢想擁有「最大的城堡、最大的馬車、最長的婚紗，以及鑽石皇冠」，如今卻認為，與伴侶和孩子在家中舉行一場親密婚禮更為珍貴。

她說：「因為城堡、房子、島嶼、馬匹、汽車，我們每天都可以擁有這些。但像這樣親密的時刻，對我們來說反而更加難得。」

兩人的婚禮也選擇了喬治娜與C羅熟悉的精品品牌Gucci。喬治娜穿著白色絲質裙裝，搭配同色緞面鞋；C羅則穿淺米色棉質西裝與訂製樂福鞋。3名女兒穿米色洋裝，2名兒子則穿白色襯衫搭配米色長褲。

回憶C羅2025年12月突然求婚的經過，喬治娜曾坦言自己「震驚不已」。她表示：「說實話，當他求婚時，那是我完全沒想到的事。」她還透露，當時收到那枚巨大的鑽戒後，需要很長時間才能消化這一切，甚至因太過震驚，把戒指留在房間裡，直到隔天才拿到陽光下仔細看。