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足球／梅西怎麼了？連續3次踢丟12碼罰球

記者曾思儒／即時報導
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8月15日，梅西在MLS例行賽上場。(路透)
8月15日，梅西在MLS例行賽上場。(路透)

剛經歷父喪的阿根廷足球巨星「獅王」梅西（Lionel Messi），15日代表邁阿密國際出戰納許維爾，不但錯失12碼罰球機會，還因不滿判決做出鼓掌、搖手指等抗議運動，領到一張黃牌，最終球隊更以1：4慘敗。

剛歸隊的梅西，第23分鐘有機會以罰球助隊扳平戰局成1：1，但他操刀的罰球卻被納許維爾門將施瓦克（Brian Schwake）擋下；球飛出後雷吉隆（Sergio Reguilón）雖補射破網，但經VAR檢視後越位在先，進球無效。

根據美國《ESPN》的數據資料，這是梅西自2014年後首度連續踢丟三次罰球。今年美加墨世界盃，他小組賽面對奧地利，以及16強淘汰賽碰埃及隊都曾踢丟罰球，加上15日的失利，締造個人特別紀錄。

這也是梅西在美國職業足球大聯盟（MLS）近一年來再度踢丟罰球，前一次是去年的9月13日；下半場他還領到一張黃牌，15日還有射門中柱情形，顯然不受幸運女神青睞。

梅西父親老梅西（Jorge Messi）上周因病離世，梅西因此缺席和蒙特雷在聯盟盃（Leagues Cup）的對陣。回到球隊後他第一場從板凳出發但球隊敗陣，15日又輸球，已吞下3連敗。

精華 FAQ

  • 梅西在第23分鐘操刀12碼罰球卻被門將撲出，錯失扳平比分機會；雖有隊友補射破網，但經VAR判定越位，進球無效。

  • 根據ESPN數據，這是梅西自2014年後首次連續踢丟3次罰球，前2次發生在世界盃賽事，加上這場比賽，形成罕見紀錄。

  • 梅西因父喪缺席一場賽事後回歸，但先是替補出發失利，接著對納許維爾再吞敗仗，邁阿密國際目前已經苦吞3連敗。

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