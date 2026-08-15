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NFL／凱爾西戴金色婚戒 與泰勒絲婚後「非常幸褔」

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凱爾西8月15日在NFL季前賽前熱身。（美聯社）
凱爾西8月15日在NFL季前賽前熱身。（美聯社）

美國職業美式足球聯盟（NFL）堪薩斯城酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce）與歌手泰勒絲（Taylor Swift）7月3日在紐約舉行明星雲集的婚禮後，凱爾西15日首度在球隊季前賽前公開亮相，手上戴著金色婚戒，正式展現新婚身分。People報導，兩人目前對婚後生活感到非常幸福，也對共同展開人生新階段心存感激。

36歲的凱爾西15日抵達箭頭體育場（Arrowhead Stadium），準備迎戰洛杉磯公羊隊（Los Angeles Rams）的酋長隊首場季前賽。他身穿黑色印花襯衫搭配黑色長褲，手持飲料走進球場，手腕戴著金色手環及手錶，右手無名指則戴著一枚厚實的金色婚戒，戒指上似乎還有特殊設計。

▲ 影片來源：x平台@DailyMail（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

凱爾西與同樣36歲的泰勒絲在7月3日於紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）舉行婚禮。兩人婚後一直保持低調，泰勒絲至今尚未公開展示婚戒，不過外界預料她的婚戒可能會與訂婚戒指相互搭配。她的訂婚戒指鑲有長方形鑽石，採用帶有復古風格的金色戒台。

一名消息人士透露，泰勒絲與凱爾西「真的非常感激」，正在逐漸適應夫妻的新身分。消息人士表示：「他們都非常興奮，現在已經是夫妻。他們的感情感覺更加特別。」

消息人士也說，兩人「總是在工作、創作，或思考接下來要做什麼」，並且「很喜歡這樣的生活」，兩人都對目前擁有的一切「感到非常感激」，「他們非常幸福」。

凱爾西本周接受媒體訪問時，也首度談到婚禮。他形容這場婚禮是「我人生中最美好的一晚」，並感謝所有前來與他們一起慶祝、享受歡樂的人。他還形容婚禮當晚是「瘋狂的一夜」，充滿「大量的慶祝」。

不過，7月29日已返回酋長隊訓練營的凱爾西，如今也準備將注意力重新轉回球場，並以一句「足球，美式足球，寶貝」（football, baby）宣告自己要重新投入新球季。

精華 FAQ

  • 他15日抵達箭頭體育場時，身穿黑色印花襯衫與黑色長褲，右手無名指戴著厚實的金色婚戒，還搭配金色手環與手錶，正式展現新婚身分。

  • 消息人士指出，兩人對婚後生活「非常感激」也「非常幸福」，正在逐漸適應夫妻身分，彼此都很興奮，感覺感情比以往更特別。

  • 他把婚禮形容為「我人生中最美好的一晚」，感謝眾人前來慶祝，也說那是一場充滿大量歡樂的瘋狂夜晚；之後他將重新專注於酋長隊與新球季。

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