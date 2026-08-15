足球／C羅婚前協議曝光 若離婚…女方每月可獲11.5萬美元

C羅8月15日賽前與兒女合影。(路透)

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與長期伴侶喬治娜（Georgina Rodriguez）日前低調完婚，英國太陽報14日披露，兩人在婚禮前一天已簽署婚前協議，採取「分別財產制」。據葡萄牙媒體報導，若兩人未來離婚，喬治娜據稱每月可獲得約8.5萬英鎊（約11.5萬美元）的生活費。

41歲的C羅與32歲的喬治娜交往約10年，兩人2016年在馬德里的Gucci店相識。兩人8月11日在葡萄牙卡斯凱什（Cascais）奎因塔達馬里尼亞（Quinta da Marinha）的豪宅舉行私密婚禮，僅邀請4名證人及5名子女出席，C羅的母親多洛雷斯（Dolores）等家人並未現身。

婚姻證書後來曝光，顯示兩人8月10日在里斯本公證處簽署婚前協議，內容採「財產分離」制度。換言之，若婚姻結束，雙方原則上各自保有以自己名義持有或取得的資產，只有明確登記在兩人共同名下的財產才會共同分配。

C羅今年稍早身價突破10億英鎊（約13.5億美元），擁有龐大的商業版圖，包括飯店、健身房、匹克球俱樂部、服裝品牌及電影製片業務。他另擁有約2200萬英鎊的豪華車收藏、逾6000萬英鎊的豪宅與其他奢侈資產，以及私人飛機和遊艇。此外，他效力沙烏地阿拉伯艾納斯（Al-Nassr）的年薪高達約1.78億英鎊，折合每天約66萬美元。

報導指出，婚前協議除了保障C羅既有財產，也可避免婚後收入遭到分割。葡萄牙媒體及西班牙《馬卡報》引述相關消息稱，雙方協議另規定，若未來分手，喬治娜每月可獲約8.5萬英鎊。據稱，這項安排是在兩人女兒阿蘭娜（Alana）出生後確立，目的在保障喬治娜及子女的經濟安全。

此外，C羅位於馬德里高級住宅區拉芬卡（La Finca）、價值約500萬英鎊（約675萬美元）的豪宅，據稱登記在喬治娜名下。喬治娜本身也從事模特兒、演藝、時尚品牌及社群媒體等工作，擁有自己的收入來源。