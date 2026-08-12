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足球／梅西喪父後復出 主場球迷歡呼 邁阿密國際吃敗仗

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8月12日，梅西（左二）在聯賽盃傳球給中場德保羅（右二）。（路透）
8月12日，梅西（左二）在聯賽盃傳球給中場德保羅（右二）。（路透）

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在父親老梅西（Jorge Messi）葬禮後重返美國，12日代表邁阿密國際復出，但球隊最終以2：3不敵墨西哥萊昂，在2026年聯賽盃首輪遭淘汰。梅西替補登場踢完下半場45分鐘，未能進球或助攻，也無法用一場勝利向父親致意。

梅西在父親葬禮後暫時離隊陪伴家人，隨後返回邁阿密國際，並從替補席開始對陣萊昂的比賽。下半場開賽時，他替換年輕美國中場丹尼爾平特（Dániel Pintér）上場，主場球迷隨即報以熱烈掌聲，歡迎這名阿根廷隊長回歸。

梅西在下半場踢滿45分鐘，但未能取得進球或送出助攻。這場復出之戰的焦點，也不僅在於他的個人數據，而是他在父親離世後所面對的情緒，以及球隊落敗時未能扭轉戰局的失落。

邁阿密國際雖然率先取得領先，卻未能守住優勢，萊昂隨後完成逆轉，以3：2取勝。比賽結果也讓梅西無法以勝利向父親致敬。在告別父親後迅速返回美國投入比賽，梅西雖然再次站上球場，但原本可能成為對老梅西最佳致敬的勝利最終未能到手。

梅西復出前數小時，也在社群平台發文悼念父親並感謝外界支持。他形容老梅西是自己人生與職業生涯中不可或缺的重要人物，並透露父親的離世對他造成深刻影響。

梅西甚至坦言，失去父親後，自己對足球生涯的未來產生疑問，正處於一段「不知道該如何繼續」的時期。

精華 FAQ

  • 梅西在父親老梅西葬禮後暫時離隊陪伴家人，之後迅速返回美國，12日便替邁阿密國際出賽，從替補席出發完成復出之戰。

  • 邁阿密國際雖先取得領先，但未能守住優勢，最後被墨西哥萊昂逆轉，以2：3落敗，並在2026年聯賽盃首輪遭到淘汰。

  • 梅西在社群平台悼念父親，感謝外界支持，並形容父親是人生與職業生涯的重要人物，也坦言失去父親後，曾對自己是否還能繼續踢球產生疑問。

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