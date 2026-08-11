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足球／C羅結婚貼文5小時1500萬讚 官宣日期「很有儀式感」

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C羅與喬治娜完婚。（美聯社）
C羅與喬治娜完婚。（美聯社）

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）和交往10年的伴侶喬治娜（Georgina Rodriguez）今天在葡萄牙度假勝地卡斯凱什（Cascais）結婚。C羅在Instagram發布兩人佩戴婚戒的合照，官宣日期恰逢喬治娜公布訂婚一周年，十分有儀式感。這條貼文5小時收穫1500萬讚，並且持續上升中。

C羅的個人Instagram擁有6.7億粉絲，是金氏世界紀錄認證的「Instagram追蹤數最多人」的帳號。

法新社報導，負責C羅公關事務的布倫斯威克集團（Brunswick Group）表示，5名子女均出席這場「私人且溫馨」的婚禮。

這對夫妻於兩人2016年相識，當時喬治娜在馬德里的古馳（Gucci）精品店工作，她形容兩人是一見鍾情。

2017年11月，喬治娜為C羅生下兩人的第一個孩子瑪蒂娜（Alana Martina）。2021年10月，C羅宣布與喬治娜懷上雙胞胎，2022年4月，喬治娜生下女兒Bella Esmeralda，但男嬰在分娩過程中不幸夭折。

她去年在阿拉伯版「時尚雜誌」（Vogue Arabia）訪問中說，與C羅在一起時，她幾乎立刻感受到「平靜和難以言喻的能量」，「彷彿我們早已認識一輩子」。

精華 FAQ

  • 兩人選在葡萄牙度假勝地卡斯凱什舉行婚禮，整體安排偏向私人且溫馨的形式。這場婚禮由公關團隊證實，並有5名子女共同出席見證。

  • 他在Instagram發布佩戴婚戒的合照，且發文時間剛好是喬治娜公布訂婚一周年，帶有明顯儀式感。該貼文僅5小時就累積1500萬讚。

  • 兩人2016年相識，喬治娜曾在馬德里Gucci精品店工作，並形容彼此一見鍾情。兩人育有多名子女，婚禮現場也由5名孩子共同參與。

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