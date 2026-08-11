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足球／雙雙曬婚戒 C羅宣布與交往十年喬治娜完婚

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C羅與交往近10年的喬治娜舉行「私密且親密」的婚禮。(美聯社)
C羅與交往近10年的喬治娜舉行「私密且親密」的婚禮。(美聯社)

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與交往近10年的伴侶喬治娜（Georgina Rodriguez）正式結婚！兩人11日在葡萄牙卡斯凱什（Cascais）舉行「私密且親密」的婚禮，正式成為夫妻，5名子女也出席見證。

據報導，兩人的發言人證實：「C羅和喬治娜今天在葡萄牙卡斯凱什舉行婚禮，正式成為夫妻。這場婚禮是私密且親密的時刻，由他們的5名子女出席。」兩人並在Instagram曬出戴著金色婚戒的牽手照。

這項婚訊曝光前幾天，兩人才在馬德拉島掀起一場婚禮烏龍。當地時間8月8日，大批球迷因誤信C羅將以假名秘密迎娶喬治娜，湧入豐沙爾大教堂，許多人穿著足球球衣聚集在教堂周圍，甚至試圖窺探教堂內部，現場一度陷入混亂。

然而，當天真正結婚的是別人。據報，這對新人甚至必須穿過圍觀人群，才能抵達自己的婚禮現場。

➤➤➤數百球迷瘋等C羅婚禮 新人現身大教堂全傻眼

C羅的妹妹卡蒂亞（Katia Aveiro）也意外助長外界猜測。她先前在社群平台發文表示抵達馬德拉參加「派對」，讓球迷更加相信C羅即將結婚。C羅事後看到當地媒體報導這起烏龍事件，則在Instagram留言5個「笑哭」表情符號回應。

C羅與喬治娜於2025年8月宣布訂婚，喬治娜當時在Instagram曬出鑽戒照片，並寫下：「Yes I do. In this and all my lives。」C羅此前接受皮爾斯摩根（Piers Morgan）訪問時，也曾透露兩人計畫在世界盃結束後結婚。

C羅去年11月表示：「我們還沒有確定日期，但計畫在世界盃後舉行婚禮，帶著獎盃一起。我們沒有計畫場地，因為她不是喜歡大型派對的人，她喜歡私密的事情，我會尊重她。」

不過，葡萄牙最終未能贏得世界盃冠軍，由西班牙捧起冠軍獎盃。

談及求婚經過，C羅透露自己雖然沒有哭，但「眼眶裡有淚水」。由於喬治娜一直夢想擁有「一顆好的寶石」，他花了很長時間尋找理想戒指。他說：「她要我送她一枚戒指，因為擁有一顆好的寶石是她的夢想。我努力工作、努力工作，最後終於找到她喜歡的。」

C羅自認「不是浪漫的人」，但當時認為時機已經成熟。他回憶，自己凌晨1時向喬治娜求婚，沒想到就在準備送上戒指時，孩子們突然走進來。

他說：「我當時想，『哇，這正是說『Yes』的時刻。』就是那個時候。我知道有一天我會這麼做，但我沒有計畫就在那時求婚。」

兩人如今在5名子女見證下正式成為夫妻，結束近10年的愛情長跑。

精華 FAQ

  • 兩人於葡萄牙卡斯凱什舉行民事婚禮，形式主打私密且親密，並未大張旗鼓公開辦理。發言人證實後，外界才得知他們已正式成為夫妻。

  • 婚禮現場僅由兩人的5名子女到場見證，成為這場儀式最重要的親人見證者。報導也強調，這是他們偏好低調私密風格的安排。

  • 因球迷誤信C羅會以假名秘密迎娶喬治娜，大批人湧入豐沙爾大教堂圍觀，場面一度混亂；實際上當天舉辦婚禮的是別的新人，C羅還以笑哭表情回應。

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