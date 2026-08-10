足球／梅西世界盃期間屢遭死亡威脅 有人揚言攜炸藥闖球場

阿根廷足球天王梅西。（新華社）

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）被報導指稱，在2026年世界盃 期間曾成為多起威脅事件的目標，包括有人揚言發動自殺式攻擊，以及聲稱在球場內放置炸彈。相關消息曝光之際，正值梅西的父親兼經紀人老梅西（Jorge Messi）辭世，梅西處於喪父之痛中。

據報導，梅西在本屆世界盃期間收到的威脅可能是所有球員中最多，其中一起事件發生在阿根廷對約旦的小組賽前。據稱，有男子致電達拉斯機場，聲稱將與至少另外2人攜帶自製爆裂物及彈藥進入球場，並指梅西是攻擊目標。

另一起事件則發生在阿根廷16強對埃及比賽前。警方據報接獲威脅，聲稱炸彈被放置在球場垃圾桶內，當局隨即出動爆裂物偵測犬搜索，但並未發現爆炸物。

事實上，世界盃開賽前，安全專家就曾警告，2026年世界盃規模龐大，可能成為恐怖分子及本土極端分子的攻擊目標。美國戰略暨國際研究中心（CSIS）分析指出，最可能的威脅並非針對戒備森嚴的球場內部，而是由獨狼或小型團體攻擊比賽周邊較難防守的區域。

相關高風險地點包括球迷區、大眾運輸路線、飯店及餐廳聚集區，以及球場入口外等人潮密集處。2026年世界盃共有104場比賽，分布於美國、加拿大及墨西哥16座主辦城市，賽事歷時39天，也增加整體維安難度。CSIS指出，槍械、車輛及自製爆裂物，都是在人潮密集公共區域可能遭利用的攻擊方式。