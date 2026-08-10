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足球／MSN連線重聚？內馬爾傳有望加盟邁阿密國際

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巴西球星內馬爾。（新華社）
巴西球星內馬爾。（新華社）

巴西球星內馬爾（Neymar）與巴西桑托斯隊的合約將於12月31日到期，未來動向備受關注。西班牙「馬卡報」指出，美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊可能成為他的下一站，若成真，內馬爾將有機會與阿根廷球王梅西（Lionel Messi）、烏拉圭前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）重聚，讓昔日巴塞隆納的「MSN連線」再度合體。

內馬爾、梅西與蘇亞雷斯曾於2014年至2017年效力巴塞隆納，組成現代足球史上最具代表性的進攻組合之一。3人合計攻進364球、送出173次助攻，並贏得9座重要冠軍，其中包括2015年完成「三冠王」的輝煌成就。內馬爾2017年轉投巴黎聖日耳曼後，「MSN」也隨之拆夥。

不過，內馬爾近期在桑托斯的處境也增添變數。據報導，他日前曾未經許可短暫離開球隊訓練中心，並缺席一次恢復訓練，隔天才返回；桑托斯沒有對他進行處罰，但事件讓外界更加關注他的去向。

現年34歲的內馬爾近年飽受傷病困擾，2026美加墨世界盃僅出賽2場。他在小腿傷勢影響下以替補身分上陣，並在16強對挪威之戰靠罰球攻進個人最後一粒國家隊進球。巴西隊未能繼續前進後，他也宣布退出國家隊。

對邁阿密國際而言，若能簽下內馬爾，將是一次重大補強。該隊近日還簽下內馬爾的巴西國家隊前隊友卡塞米羅（Casemiro），若內馬爾最終加盟，除了可再度與梅西、蘇亞雷斯並肩，也將與熟悉的國家隊隊友重逢。

精華 FAQ

  • 內馬爾與桑托斯的合約將在12月31日到期，外媒指出邁阿密國際可能是他的下一站，若成真將成為MLS的重大焦點。

  • 因為他有機會與梅西、蘇亞雷斯重聚，讓2014年至2017年在巴塞隆納締造傳奇的MSN連線再次同隊，話題性與戰力都很高。

  • 他近期傳出未經許可短暫離隊並缺席恢復訓練，雖未受罰，但引發關注；此外他近年受傷病困擾，已宣布退出國家隊。

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