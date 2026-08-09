足球／數百球迷瘋等C羅婚禮 新人現身大教堂全傻眼

網路瘋傳41歲葡萄牙足球明星「C羅」（左）準備在家鄉迎娶32歲未婚妻喬治娜羅德里格斯。（美聯社）

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與未婚妻喬治娜（Georgina Rodríguez）傳出8月8日將在家鄉、葡萄牙馬德拉島首府豐沙爾（Funchal）舉行婚禮，引來數百名粉絲湧至當地塞主教座堂（Sé Cathedral）守候，結果卻是一場烏龍。當天結婚的是一對名叫妮可（Nicole）與法比奧（Fábio）的新人，C羅本人得知後也覺得相當有趣，還在相關貼文下留下多個笑哭不得的表情符號。

ESPN報導，儘管C羅家人事前已公開否認他將在周末結婚，但無數媒體仍報導這位葡萄牙隊長將在8日下午舉辦眾星雲集的婚禮。消息傳開後，數百名球迷與民眾聚集在豐沙爾市中心的塞主教座堂外，希望親眼見證偶像與交往多年的喬治娜步入禮堂。

然而，當民眾在街道兩旁高舉手機與相機等待時，真相很快揭曉。依照傳統稍晚抵達的新娘並不是喬治娜，而是一名叫妮可的女子，她準備嫁給早已在教堂內祭壇前等候的未婚夫法比奧，讓苦等C羅的球迷大失所望。

塞主教座堂事後也透過官方臉書證實這場烏龍，發文寫道：「恭喜妮可和法比奧這對新人。在街上有如此多記者和遊客造成混亂後，我們終於設法關上教堂，完成婚禮儀式。」另一篇貼文則形容現場盛況，「我們從未在塞主教座堂看過這樣的場面，新娘要進入教堂結婚非常困難。」

面對意料之外的大批人潮，部分婚禮賓客也苦中作樂。一名賓客向當地媒體「馬德拉新聞報」（Diário de Notícias da Madeira）笑稱：「我們感覺自己像名人。」他還說：「我覺得很不可思議，這些人居然認為C羅會在沒有保全的情況下選在今天結婚。」

就連C羅本人也對這場誤會一笑置之。他在「馬德拉新聞報」（Jornal da Madeira）的Instagram相關貼文下，留下了一連串笑哭表情符號。

C羅仍未透露自己與喬治娜究竟何時舉行婚禮，兩人於去年8月訂婚，據報訂婚戒指主鑽估計大約30克拉，價值最高可達500萬美元。