我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

哈林區退伍軍人症疫情 逾50人告紐約市府 追究冷卻塔監管

足球／梅西喪父缺席比賽 粉絲、隊友、對手教練都送暖

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
邁阿密國際8日比賽上，有球迷舉牌紀念梅西父親。(美聯社)
邁阿密國際8日比賽上，有球迷舉牌紀念梅西父親。(美聯社)

阿根廷當家球星「獅王」梅西的父親老梅西（Jorge Messi），昨晚在一家醫療診所病逝，享壽68歲，梅西也因此缺席和蒙特雷在聯盟盃（Leagues Cup）的對陣，不過除賽前兩隊默哀1分鐘，體育場上螢幕秀出老梅西名字、梅西所屬的邁阿密國際球員戴上黑色臂章，球迷在比賽第10分鐘更展開旗幟，為梅西加油。

10正是梅西的號碼，球迷選擇在第10分鐘喊口號、展開旗幟向梅西送暖，國家隊和邁阿密國際戰友德保羅（Rodrigo De Paul）第32分鐘攻破球門後脫下球衣、露出梅西10號球衣，向長期好友致意。

邁阿密國際球星德保羅（前）第32分鐘攻破球門後脫下球衣、露出梅西10號球衣，向長...
邁阿密國際球星德保羅（前）第32分鐘攻破球門後脫下球衣、露出梅西10號球衣，向長期好友致意。（美聯社）

邁阿密當天早些時候也在社群發文，寫道：「我們與我們的隊長梅西以及整個梅西家族同在。」球隊並取消了賽後記者會，但率蒙特雷以2：1奪勝的總教練、前阿根廷國腳阿爾梅達（Matías Almeyda）在記者會上主動向梅西及家人表達了慰問。

「首先，我想向梅西的家人致以最深切的慰問，我知道他們此刻承受著巨大的痛苦。我謹代表我的家人和我本人向他們致意。」阿爾梅達說。

蒙特雷奪勝後保留了晉級希望，但阿爾梅達強調，並沒有思考梅西缺席會對比賽產生什麼影響，「如果我考慮這些，那我就太糟糕了。」他表示和梅西雖沒聯繫，但明白喪父的痛苦有多巨大。

邁阿密國際8日比賽上，有球迷舉牌紀念梅西父親。(美聯社)
邁阿密國際8日比賽上，有球迷舉牌紀念梅西父親。(美聯社)

梅西當天已抵達阿根廷的羅薩里奧，當地媒體報導他將出席一場私人追悼會，何時返回邁阿密還不確定。

梅西許多好友，像是烏拉圭足球名將蘇亞雷茲（Eugenio Suárez）、網壇退役傳奇「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）都透過社群發文，隔空給梅西支持。

邁阿密國際8日比賽上，有球迷舉牌紀念梅西父親。(美聯社)
邁阿密國際8日比賽上，有球迷舉牌紀念梅西父親。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為他的父親老梅西在醫療診所病逝，享壽68歲，梅西已趕回阿根廷羅薩里奧處理後事，因此未能出賽。

  • 賽前兩隊先默哀1分鐘，球場螢幕秀出老梅西名字，邁阿密國際球員戴黑色臂章，球迷則在第10分鐘舉旗並高喊口號。

  • 德保羅進球後脫下球衣露出梅西10號致意，邁阿密國際發文表示同在；蒙特雷教練阿爾梅達也致哀，蘇亞雷茲與納達爾則在社群送暖。

世界盃

上一則

MLB／山本由伸好投 大谷翔平10局敲安助道奇中止7連敗

下一則

MLB／遺憾沒再多投幾局 山本由伸無緣勝投「贏球最重要」

延伸閱讀

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
足球／梅西歸隊先發「凌空抽射」教練盛讚：畢卡索級踢法

足球／梅西歸隊先發「凌空抽射」教練盛讚：畢卡索級踢法
足球／美職大聯盟全明星賽 梅西確定缺席

足球／美職大聯盟全明星賽 梅西確定缺席
世界盃輸給西班牙…梅西捐8萬歐元 援助馬德里火災重建

世界盃輸給西班牙…梅西捐8萬歐元 援助馬德里火災重建

熱門新聞

哈蘭德在足球場上總是高人一等。（歐新社）

哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」

2026-08-01 23:34
南韓足球隊6月世界盃比賽對陣南非的檔案照。（新華社）

韓足協大醜聞：性賄賂外籍裁判 包括世界盃奧運預選賽

2026-08-06 12:40
梅西（左）與其父梅西父親荷黑．梅西（右）。（路透資料照）

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

2026-08-08 12:51
阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

世界盃輸給西班牙…梅西捐8萬歐元 援助馬德里火災重建

2026-08-04 17:31
8月5日，梅西慶祝攻入個人第2球。(路透)

足球／梅西歸隊先發「凌空抽射」教練盛讚：畢卡索級踢法

2026-08-06 04:45
葡萄牙足球巨星C羅。（路透）

足球／C羅炫富「我的玩具」法拉利、McLaren停滿夢幻車庫

2026-08-05 04:45

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀

跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀